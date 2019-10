Muere Barrie Masters, fundador y cantante de Eddie and The Hot Rods

Publicado 02/10/2019 17:09:52 CET

BARRIE MASTERS EDDIE AND THE HOT RODS

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El que fuera cantante de Eddie and The Hot Rods, Barrie Masters, ha muerto a los 63 años, según ha confirmado la banda británica de pub rock a través de las redes sociales.

"Con extrema tristeza anunciamos la muerte del legendario Barrie Masters", ha anunciado la banda en un breve texto de despedida recogido por Europa Press.

Y aún ha añadido: "Como podéis esperar, esta noticia repentina es un enorme shock para la banda y la familia. Aceptamos tributos en nuestro Facebook y Twitter, que pasaremos a su familia".

El grupo arrancó en 1975 en Essex (Inglaterra) y publicó dos años después su mayor éxito, 'Do anything you wanna do'. En 1981 se separaron, aunque volvieron a mitad de los ochenta puntualmente.

Desde el año 2000 se mantenían en activo, siempre con Barrie Masters como único miembro fundador y permanente. El año pasado el grupo tocó en España por última vez.