Muere John Sykes, guitarrista de Whitesnake y Thin Lizzy

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista británico John Sykes, conocido por ser el guitarrista de Whitesnake y Thin Lizzy, ha fallecido a los 65 años por un cáncer, según un comunicado publicado en su página web.

"Con gran tristeza comunicamos que John Sykes ha fallecido tras una dura batalla contra el cáncer. Muchos le recordarán como un hombre con un talento musical excepcional, pero para quienes no le conocieron personalmente, era un hombre atento, amable y carismático cuya presencia iluminaba", lamenta el comunicado.

El texto destaca que en los últimos días, Sykes habló de su "sincero" amor y gratitud hacia los fans por haberle apoyado durante tantos años. "Marchaba al ritmo de su propia tambor y siempre apoyaba a los más desfavorecidos", indica. "Aunque el impacto de su pérdida es profundo y el ambiente sombrío, esperamos que la luz de su recuerdo apague la sombra de su ausencia", sentencia el comunicado.

Sykes comenzó su carrera en 1980 con la banda The Tygers of Pan Tang. Tras dos años de álbumes y giras con los Tygers, John se presentó a una audición para formar parte de la banda de rock Thin Lizzy, donde consiguió con éxito el papel de nuevo guitarrista principal junto a Scott Gorham.

El guitarrista actuó en el álbum 'Thunder & Lightning', así como en el álbum 'Live Life' y en un álbum en directo grabado por la BBC del último concierto de la banda en el festival de Reading en 1983. Tras esta gira, John se unió a Phil Lynott para la gira en solitario de Phil por Europa en una banda apodada The Three Musketeers.

Poco después, David Coverdale se fijó en John Sykes. La banda realizó una gira con el álbum 'Slide it in' y terminó la gira ante 500.000 personas en Rock in Rio en 1985. Tras abandonar Whitesnake, Sykes formó el grupo Blue Murder.