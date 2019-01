Los muertos de la música en 2018

Actualizado 29/12/2018 12:13:01 CET

Hacer el recuento de pérdidas musicales durante los últimos doce meses es un trance triste por el que hay que pasar para finiquitar cada año y comenzar a pensar en serio en lo que está por venir.

Y de un tiempo a esta parte, además, resulta especialmente doloroso al latir cierta sensación de final de una era, con una importante cantidad de héroes caídos en el camino.

Este año no ha sido diferente en eso, con las lacerantes muertes de iconos como Aretha Franklin, Dolores O'Riordan, Avicii, Montserrat Caballé, Charles Aznavour, Lucho Gatica y tantos otros.

Siempre permanecerán con nosotros a través del riquísimo legado presente en sus canciones, pero ahora que toca cerrar capítulo, les volvemos a recordar. Como si les fuéramos a olvidar...

FRANCE GALL

La cantante, actriz y modelo France Gall murió el 7 de enero de 2018 a los 70 años. Vencedora de Eurovisión en 1965, es considerada una de las damas de la canción francesa, aunque se mantenía alejada de los escenarios desde 1997, dedicándose a acciones humanitarias.

EDDIE CLARKE

El que fuera guitarrista de Motörhead desde 1976 hasta 1982, 'Fast' Eddie Clarke, murió el 10 de enero a los 67 años a causa de una neumonía por la que llevaba varios días de ingreso hospitalario. Era el último superviviente de la alineación clásica de Motörhead, de la que también forman parte el vocalista, bajista y líder Lemmy Kilmister (muerto en 2015) y el batería Phil 'Philthy Animal' Taylor (también muerto en 2015).

DOLORES O'RIORDAN

La cantante de The Cranberries murió el 15 de enero a los 46 años en la bañera de la habitación de un hotel de Londres, ciudad en la que se encontraba para unas sesiones de grabación. Su muerte no fue considerada sospechosa por la policía desde el principio y la autopsia reveló que la irlandesa murió ahogada por una intoxicación etílica.

MARK E. SMITH

Mark E. Smith, cantante y líder del grupo de post-punk británico The Fall, murió el 24 de enero en su casa a los 60 años. El grupo se mantenía en activo pero, tras una vida de excesos con el alcohol y las drogas, el músico llevaba un tiempo acarreando ciertos problemas de salud que le llevaron a cancelar conciertos durante 2017.

AVICII

El 20 de abril se quitaba la vida cortándose con una botella rota el exitoso dj sueco Avicii. Tim Bergling, que era como se llamaba en realidad el músico, fue encontrado muerto a los 28 años en Muscat, la capital de Omán.

MARÍA DOLORES PRADERA

María Dolores Pradera falleció el 24 de mayo en Madrid a los 93 años. La cultura hispanoamericana perdía así a una de las figuras más destacadas de las últimas siete décadas. Actriz y cantante, la española debutó en 1952 en la música siempre decantándose por el género lírico y folclórico, consiguiendo cerca de 30 discos de oro a lo largo de su carrera, así como innumerables premios.

VINNIE PAUL

Vinnie Paul, fundador de banda de heavy metal Pantera y también batería de las reconocidas bandas Damageplan y Hellyeah, murió el 22 de junio a los 54 años por culpa de una miocardiopatía, una de las varias enferdades que padecía.

ARETHA FRANKLIN

Después de varios días recibiendo cuidados paliativos en su casa de Detroit rodeada por familiares y amigos, Aretha Fraklin falleció el 16 de agosto a los 76 años. El fatal desenlace acontecía después de varios años de lucha contra el cáncer, que la habían obligado en febrero de 2017 a anunciar su retirada de los escenarios.

MAC MILLER

Mac Miller fue encontrado muerto el 7 de septiembre en su casa del californiano Valle de San Fernando. La causa oficial, revelada un par de meses después, fue una sobredosis de fentanilo, cocaína y alcohol. Tenía 26 años y, aparte de por su carrera musical en el rap, era popular por haber sido pareja de Ariana Grande hasta mayo de 2018.

CHARLES AZNAVOUR

El cantante francés Charles Aznavour murió a los 94 años el 1 de octubre. Se mantuvo siempre activo y, de hecho, tenía conciertos previstos en su agenda. Cuenta en su trayectoria artística con más de 1.200 canciones y casi 300 discos. Se calcula que ha vendido más de 100 millones de discos en 70 años de carrera.

JERRY GONZÁLEZ

También el 1 de junio moría a causa de una parada cardiorespiratoria por inhalación de humo el popular trompetista Jerry Gonzalez en un incendio en su casa del madrileño barrio de Lavapiés. Tenía 69 años y dejaba un legado de indudable influencia en el jazz latino.

RICHARD SWIFT

El productor y músico Richard Swift murió el 3 de julio a los 41 años en un hospital de Tacoma, según confirmó su amigo y compañero Dan Auerbach. Y es que Swift era conocido por ser parte de The Shins y The Arcs y por tocar el bajo durante el tour europeo de 2014 de The Black Keys. También destaca su faceta en solitario y productor de nombres como Damien Jurado.

KYLE PAVONE

El cantante de la banda de metalcore We Came as Romans murió a los 28 años en un hospital de Michigan el 25 de agosto por una sobredosis de diversas sustancias. "Si eres un artista que necesita apoyo durante su sufrimiento, hemos creado la Kyle Pavone Foundation", anunció el resto del grupo días después.

ELISA SERNA

La cantautora falleció el 4 de septiembre en Madrid a los 75 años. Formó parte del colectivo Canción del Pueblo desde 1967, fue perseguida y detenida en la dictadura de Franco, por lo que se exilió en París en 1970, ciudad en la que entró en contacto con otros cantantes del exilio, como Lluís Llach, Imanol o Paco Ibáñez, con los que participó en varios conciertos. Nunca dejó de cantar pero su último disco es de 1992.

MONTSERRAT CABALLÉ

La soprano Montserrat Caballé murió el 6 de octubre a los 85 años en el hospital Sant Pau de Barcelona, donde se encontraba ingresada desde mediados de septiembre por un problema de vesícula. Una de las indiscutibles y grandes voces del siglo XX se marchaba recibiendo elogios desde todas partes del mundo.

OLI HERBERT

El guitarrista y miembro fundador en 1998 de All That Remains, Oli Herbert, falleció el 16 de octubre a la edad de 44 años por ahogamiento tras haber tomado antidepresivos y somníferos. La banda de metal acababa de publicar nuevo álbum y tenía una agenda llena de planes.

LUCHO GATICA

El actor y cantante de boleros chileno Luis Enrique Gatica Silva, más conocido como Lucho Gatica, murió el 13 de noviembre a los 90 años. Entre los numerosos reconocimientos que recibió en vida destaca su presencia en el Paseo de la Fama de Hollywood.

CHIQUETETE

Antonio José Cortés Pantoja, conocido como Chiquetete, murió el 16 de diciembre en Sevilla tras sufrir un ataque al corazón. El cantante se encontraba hospitalizado por una operación de cadera que se complicó inesperada y fatalmente.

MONCHO

El cantante de boleros Ramón Calabuch Bastida, Moncho, falleció este 28 de diciembre a los 78 años en el Hospital de Mataró (Barcelona), donde permanecía ingresado por una parada cardiorrespiratoria. El 14 de enero estaba previsto en el L'Auditori un concierto homenaje con participación de Joan Manuel Serrat, Estrella Morente, Lolita, Rosario, Pau Donés, Miguel Poveda, Diego el Cigala, Antonio Carmona y Dyango.