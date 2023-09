Natalia Lacunza aplaude que las campeonas del mundo inspiren el #SeAcabó en la música: "He vivido cosas de este tipo"

La cantante presenta su nuevo EP, 'Duro', un proyecto con sonidos "más electrónicos y más hardcores"



La cantante Natalia Lacunza ha aplaudido que las campeonas del mundo de fútbol hayan impulsado el lema #SeAcabó como apoyo a la jugadora Jenni Hermoso y que este movimiento se haya trasladado a otros sectores como la industria musical: "Me parece muy valiente todo lo que han hecho y muy necesario, superinsipirador para todo el mundo. Son un ejemplo".

"Yo sí que he sido testigo de muchas cosas que han pasado. Sí que he sido testigo y sí que he vivido cosas de este tipo", ha señalado en una entrevista a Europa Press la artista, al ser preguntada por los casos de acoso y abuso sexual en la industrial musical.

La cantante, que presenta su nuevo EP 'Duro', que estará disponible en formato vinilo 10' y en streaming en todas las plataformas digitales a partir de este viernes 29 de septiembre, ha advertido de que, a diferencia de en otros sectores, en la música hay un "abuso de poder y una idolatración", tanto a nivel de artistas como de managers o jefes de discográfica, "que ejerce mucha gente". "Juega mucho el abuso de poder y el aprovechar la posición de uno", ha puntualizado.

"Llevamos mucho tiempo peleando para evidenciar este tipo de atrocidades que suceden en esta industria, es una enfermedad que está implícita en todos los sectores de la sociedad y poco a poco se van haciendo movimientos como este, en el que las jugadoras de fútbol han tenido un papel muy duro", ha manifestado en referencia al movimiento #SeAcabó.

No obstante, Natalia Lacunza ha celebrado que "poco a poco" se esté dando más voz a este tipo de agresiones, "que llevan pasando desde siempre" aunque últimamente haya "mucha más voz". "Estamos en un momento en el que es un debate todavía cuando tendría que llegar un momento en el que fuera puro derecho humano. Ahí estamos peleando", ha precisado.

Para la artista, es "superevidente" que hay víctimas que tienen miedo a denunciar, ya que pueden no tener pruebas físicas al ser "cosas que muchas veces pasan en la intimidad, en lugares en los que no hay cámaras", por lo que su posición como denunciante "es complicada", mientras que la otra parte, en la industria musical, puede tener "un dinero increíble para gastar en abogados y tirar la versión real al no haber pruebas evidentes". "Entonces tienes las de perder, no es tan fácil como denunciar y ya está, no es tan fácil como eso", ha lamentado.

'DURO', UN REFLEJO DE LOS COMPLICADO QUE ES EMPEZAR EN LA MÚSICA

Sobre su nuevo trabajo, que incluye sonidos "más electrónicos y más hardcores" que sus anteriores temas, ha explicado que 'Duro' es un reflejo de que muchas veces hacer música, vivir en esta industria, ser joven y estar empezando "es más difícil de lo que parece".

"Siempre he sido una artista muy emocional y como muy introspectiva, pero ahora estoy empezando a trabajar esa sensibilidad desde otros puntos, porque la sensibilidad hay muchas formas de representarla. Este EP ha sido empezar a representar mis emociones pero con un lenguaje un poco más agresivo", ha precisado.

La cantante prevé que, con estos sonidos más electrónicos, la gente agradecerá "poder bailar un poquito", tras sus anteriores canciones "más tranquilitas, con más medios tiempos". "Creo que a la gente le hace falta mover el culo un poco y ponerle un poco de pimienta a la vida", ha dicho.

Para realizar este cambio de registro, Natalia Lacunza se ha nutrido de la "música urbana" y últimamente ha estado escuchando "muchísimo afrobeat y muchísima música francesa", además de mucho dembow y mucho reggaeton.

'Esto que yo siento todo es verdadero, duro como el hierro, no es perecedero, vuela como un pájaro, viaja con el viento, se vuelve sagrado, un trazo perfecto', señala la letra de 'Verdadero', el tema del EP con el que más conecta la cantante y que habla "del autorreconocimiento y del encontrar la fuerza en ti misma y saber valorar todas las cosas buenas".

"Es difícil encontrar ese punto de autoestima máxima y esto es un poco una canción que habla de ese punto en el que te das cuenta de que igual no has estado valorándote todo lo que deberías haber estado valorándote", ha subrayado.

LA IMPORTANCIA DE SABER CUÁNDO APAGAR EL TELÉFONO MÓVIL

En un mundo en el que "es muy fácil perderse de la individualidad y de la autoestima", al estar en "constante comparación y exposición a ser juzgados", la artista defiende la importancia de saber "cuándo apagar el teléfono móvil" y saber darle "un buen uso" a la tecnología. "No vamos a poder frenar la tecnología, pero sí podemos frenar la manera en la que nosotros vivimos con ella", ha destacado.

Al respecto, y ante el avance de la Inteligencia Artificial, utilizada también para la creación musical, Natalia Lacunza cree que, sin embargo, "no quitará trabajos" en la industria ya que los artistas lo que hacen es trabajar con sus emociones y con su perspectiva como ser humano.

Así, ha recalcado que una Inteligencia Artificial "no tiene alma" por lo que cree que artistas y tecnología "pueden coexistir". "¿Qué hay más increíble que emocionarse con el arte que hay hecho una persona que no te conoce de nada pero que está conectando con tus cosas más íntimas y con tus cosas más importantes?", se ha preguntado.

"Eso es algo que es lo más valioso y lo más importante de la música y no sé si eso podría hacerlo una IA. No sé si la gente podría sentirse igual de identificada con una canción que haya hecho una IA que con una que haya hecho alguien desde su corazón", ha añadido la cantante.

EVOLUCIÓN DESDE SU PASO POR OPERACIÓN TRIUNFO

La artista, que sueña con colaborar con Kali Uchis, cree que es "la misma y diferente al mismo tiempo" desde su paso por Operación Triunfo, programa del que salió con 19 años y actualmente tiene 24 años. "Han sido 5 años muy intensos, he evolucionado muchísimo, he evolucionado como persona, como música, como compositora y como creadora en general", ha concretado.

En este punto, ha aconsejado que si a un cantante le apetece entrar en Operación Triunfo lo haga "por vivir la experiencia", ya que la entrada en este programa "no te garantiza que luego vayas a poder dedicarte a esto". "Hay mucho esfuerzo y mucho buscarse uno las castañas, que al final es lo más importante en la vida", ha comentado.

Operación Triunfo regresa este año con un nuevo formato, que se emitirá a través de la plataforma Amazon Prime Video. "Supongo que sí va a funcionar porque la gente se lo pasa muy bien viendo Operación Triunfo, es una cosa que une a la gente y hace que los amigos se reúnan para comentar lo que está pasando, para ir viendo la evolución. Creo que es un programa que es muy divertido", ha indicado Natalia Lacunza sobre el cambio del programa.

La artista también ha abierto las puertas al mundo de la interpretación, algo que le "encantaría" ya que, en sus palabras, es "una niña de artes escénicas". "He hecho teatro toda mi vida y la interpretación es algo que llego superimplícito. Estoy abierta a participar en otro tipo de proyectos que no sea únicamente hacer un trabajo discográfico, tengo mucho interés en todas estas cosas", concluye.