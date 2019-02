New Day: "Es muy difícil llegar a la gente, pero también maravillosamente fascinante tirarse a la piscina"

Actualizado 04/02/2019 14:26:26 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Dos años después de su debut, la banda madrileña New Day regresa con nuevo álbum, Fever, a la venta el próximo 1 de marzo a través de Mushroom Pillow, aunque el primer single de adelanto, Calling SOS, puede escucharse ya en las plataformas de streaming.

"Estamos muy ilusionados", resalta a Europa Press la vocalista y guitarrista Amparo Llanos echando la vista atrás a todo un último año de "trabajo y lucha", avanzando además que "todas las canciones tienen esa urgencia, esa sensación de que no hay mañana, de que lo que tienes que hacer ahora o nunca".

Para conseguir transmitir esa sensación, la banda -integrada por Amparo junto al también exDover Samuel Titos al bajo y Jota Armijos a la batería- ha contado con la producción de Carlos Hernández, quien anteriormente ha trabajado con grupos como Los Planetas, Leiva, Viva Suecia o Triángulo de Amor Bizarro.

"No sabría describir el sonido del disco", confiesa Amparo, aunque concede en cualquier caso que "ahora y de toda la vida" a ella siempre le han gustado "las melodías pop" que luego puedes vestir como quieras, con más o menos guitarras. "El pop me gusta mucho y lo he practicado siempre mucho, aún cuando pueda ser muy cañero", apostilla.

Y aún añade, profundizando un poquito más e insistiendo: "Fever tiene ese espíritu de urgencia, de trance casi, de que tienes hoy para hacer lo que quieres hacer, que en nuestro caso es la música. Es un disco en el que no hay casi ningún momento mustio. Al revés, está lleno de vida".

Tercia Jota entonces para sentenciar que Fever es "como el hermano mayor" de su debut -Sunrise (2017)-. "Ambos son similares, pero lo veo a otro nivel", afirma el batería mientras asienten tanto Amparo como Samuel, la pareja de exintegrantes de Dover que inició este proyecto allá por 2016.

"UN GRUPO NUEVO, NO NOVEL"

"Nos sentimos un grupo nuevo, no novel. Porque novel tiene esa implicación de inexperiencia, pero nosotros sabemos muy bien quienes somos, dónde estamos... Al mismo tiempo, somos muy nuevos y hacemos todas las cosas que tiene que hacer un grupo nuevo en sus inicios. Y como somos un grupo nuevo nos interesan las cosas que nos pasan y nos puedan pasar".

El hecho de que dos de sus miembros procedan de una banda con la aceptación popular que tuvo Dover no fue nunca una garantía para New Day, cuyos integrantes admiten que saben "desde hace muchos años" lo complicado que es conseguir captar la atención de la gente.

"Tu música es muy importante para ti y tus amigos, pero luego tienes que llegar a mucha gente y eso puede que pase o que no pase. Tú tienes que hacer la música que sinceramente te gusta y te sale de dentro", plantea Amparo, para luego agregar: "Para lo demás, la suerte está echada. Sabemos desde hace mucho tiempo que es muy difícil llegar a la gente, pero también sabemos que es maravillosamente fascinante tirarse a la piscina, arriesgarse y que sea lo que sea".

Toma la palabra Samuel en este punto para remarcar que, además, "cuando eso pasa" y consigues que el público te escuche, "todo pasa muy fácil". "Cuando llegas a mucha gente pasa de repente y no es algo que se pueda trabajar en realidad. Es algo que ocurre de un día para otro casi", explica.

Estas reflexiones llevan a Amparo a afirmar: "Hay muchísimos grupos y cada uno pensamos que somos muy especiales, que es como tiene que ser. Tienes que sentir que eres lo más, que tu grupo es el mejor del mundo pero, a la vez, está bien tener la conciencia de que eres una gota en un océano de miles de grupos".

GIRA CON PUSSY RIOT

Con el primer single de adelanto recién estrenado, New Day vuelven a los escenarios como artistas invitados de la inminente gira española de Pussy Riot en Bilbao (6 de febrero, Kafe Antzokia), Madrid (7 de febrero, Sala Mon Live), Valencia (8 de febrero, Rambleta) y Barcelona (9 de febrero, Apolo). Las entradas están a la venta en Wegow.

"Estamos emocionados, la verdad, nos hace muchísima ilusión ser sus teloneros en sus cuatro conciertos en España. Personalmente, las admiro muchísimo por su activismo feminista y para nosotros es un honor", subraya Amparo, quien subraya que le gustas mucho "cómo hacen uso ellas de su escenario y su música para presentar su agenda ultrapolítica".

Añade, además, que les gusta "lo de ser teloneros", y rememora tiempos pasados con más orgullo que nostalgia: "Cuando empezábamos en un país fuera de España con Dover hacíamos muchos teloneos. Me encantaba, es una situación maravillosa, haces tu bolo cortito para no cansar a nadie, no tienes presión de ningún tipo, el grupo principal te da una oportunidad... Me gusta ser teloneros, pero no para siempre, eh".

Más allá de estos conciertos con Pussy Riot, los planes del grupo pasan por tocar todo lo posible, tal y como remarcan los tres al unísono sin asomo de duda alguna. "Y queremos el éxito de que funcionen las canciones genial y nos pasen cosas curiosas, tocar en un montón de festivales con el público cantando", admite Amparo entre risas.

"Eso me encantaría brutalmente, pero también creo que este disco ha salido como ha salido porque el anterior no tuvo éxito", concede la guitarrista y cantante, para luego confesar que ella adora el éxito a pesar de que siente que es "mejor compositora desde un sitio" con menor reconocimiento, ya que "el éxito es muy inestable y da mucha presión".

"El éxito es el reconocimiento de los demás, en una isla desierta el éxito no existe", reflexiona Samuel, quien finaliza: "Por eso, para mí el éxito es que los demás digan que les gusta o no les gusta lo que hemos hecho. Pero no hay que volverse loco con lo que los demás opinen de uno".