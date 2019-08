Noel Gallagher quiere vender los másters de las grabaciones de Oasis al mejor postor

Actualizado 08/08/2019 14:23:29 CET

Noel Gallagher durante su concierto en Madrid presentando su segundo álbum en solitario, 'Chasing Yesterday'. - ALFREDO RODRÍGUEZ - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EDIZIONES) -

Noel Gallagher ha asegurado que quiere vender los másters originales de las grabaciones de Oasis al mejor postor y, de paso, ha bromeado imaginando lo que podría hacer con el dinero que ganaría.

Durante su paso por el Late Night with Seth Meyers, el británico habló de su reciente nuevo single, This is the place, adelanto del EP que lanzará en septiembre a través de su propio sello, Sour Mash.

Desde esa independencia actual, miró al pasado explicando que todo el catálogo de másters de grabaciones originales de Oasis le volverá a pertenecer en "cuatro o cinco años".

Entonces fantaseó con sus planes una vez que tenga los derechos de las canciones: "Confía en mí, venderé lo mío al mejor postor. ¿Para qué los voy a guardar? ¿Para que puedan beneficiarse mis hijos? No, no, los voy a vender".

"Voy a comprar un avión, un yate, quiero un mono con una chistera y compraré un cohete", ha enumerado con su habitual sorna, para luego rematar: "A los críos les dejaré el otro material desde el 2.000".

Gallagher creó Sour Mash Records en 2001 y en ese sello discográfico ha publicado todo el material de High Flying Birds. Oasis editaron sus discos en Creation y Big Brother.