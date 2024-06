Olivia Rodrigo contagia con su estética, letras de desamor y feministas a más de 17.000 asistentes en el WiZink Center

La artista ha repasado sus dos primeros álbumes 'Sour' y 'Guts'



MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Después de su actuación en el Palau Sant Jordi hace unos días, Olivia Rodrigo ha contagiado con su estética 'grunge', letras de desamor adolescentes y feministas el WiZink Center de Madrid este jueves 20 de junio.

El concierto, enmarcado en la gira 'GUTS' de la americana, ha permitido que 17.400 personas --según datos de la organización--, que estaban rozando el fervor con el que el Estadio Santiago Bernabéu recibió a Taylor Swift, hayan coreado las historias de desamor de la artista sobre un sonido pop rock que ya la identifica. El concierto colgaba el cartel de 'todo vendido' el mismo día que las entradas se ponían a la venta.

Entre las canciones más esperadas del concierto --que ha durado casi dos horas-- estaban las autobiográficas 'teenage dream' y 'drivers license', temas que Rodrigo (Estados Unidos, 2003) ha tocado al piano mientras entonaba su historia. "Probablemente estés con esa chica rubia que siempre me ha hecho dudar. Es mucho más mayor que yo, ella es todo lo que me genera inseguridad. Sí, he conducido por las afueras, ¿cómo has podido querer a alguien más?", ha narrado la artista arropada por el público.

Cuando quedaban aún algunos minutos para las 20.30 horas, un grito ensordecedor del público ha anunciado la llegada de la cantante, a la que se ha visto primero en las pantallas mientras corría del camerino al escenario. Y entonces ha comenzado el 'show' con 'bad idea right?', una de las canciones que componen su segundo álbum 'GUTS' y que la han consagrado como rockera, más que popera.

"¿Cómo estás Madrid? Bienvenidos al 'GUTS' tour. Hoy va a ser súper divertido, quiero que saltéis, gritéis. ¿Podéis hacer eso? Hoy es muy especial, muchas gracias por venir", ha gritado la artista a un público que le ha devuelto unos "guapa, guapa y guapa. Y reina, reina y reina".

En esa línea más dura ha continuado con canciones como 'Traitor' -cuando se han unido a ella siete bailarinas- o 'Vampire', en la que Rodrigo cuenta la historia de un chico que le ha "chupado la sangre" y en la que se reconoce como "ingenua" por haber caído en sus trucos, una letra con la que el público ha conectado.

Con su banda, que la artista ha presentado durante el concierto y que está compuesta por mujeres y personas no binarias, y gracias a la carisma y energía que Rodrigo ha mostrado en el escenario, la cantante 'So American' se ha presentado en Madrid como una estrella de pop-rock.

La puesta en escena, en la que el morado ha sido el color central, ha contado con una luna gigante en la que Rodrigo se ha paseado suspendida por encima de las cabezas de los asistentes mientras que ha cantado 'logical', canción a la que ha seguido 'enough for you' o 'jealousy, jealousy'

En su faceta más íntima, dejando el rock a un lado, la artista ha interpretado 'pretty isn't pretty', 'love is embarrassing' o 'making the bed'. Y como si estuviese entre amigas, se ha sentado en el escenario para cantar 'happier' y 'favorite crime', canciones que han logrado las lágrimas de algunas personas del público que recitaban las letras como si hablasen de sus propias experiencias.

Quitándose de la etiqueta de adolescente o niña, Rodrigo ha aparecido con un vestido rojo para la parte más 'grunge' del 'show', con el que ha cantado 'deja vu', 'the grudge', 'brutal' y 'obsessed' -canción para la que vestido una banda en la que se leía 'obsesionada'-. Su público ha acompañado a la artista con la estética, y las asistentes han vestido con medias de rejilla, 'tops' lenceros morados o faldas plateadas llenas de estrellas.

Aunque estos asistentes eran en su mayor parte chicas adolescentes, como Rodrigo, durante el concierto la artista ha crecido con todas ellas, cuando les contaba que ahora ya no tiene "miedo" del futuro, todo mientras entonaba 'teenage dream' y en pantalla aparecía vídeos de la infancia de la cantante en la que ha pronosticaba cantar en "grandes escenarios".

"Esta canción la escribí antes de cumplir 19, cuando estaba muy asustada por crecer. Ahora voy a cumplir 21 y tengo tantas ganas del futuro... Si pudiera darle un consejo a mi yo de 18 años le diría que no se preocupase y que un montón de cosas buenas van a llegar", ha asegurado mirando a todas las chicas presentes, que le han tirado camisetas con su cara editada con la bandera de España y muñecas Barbie Olivia Rodrigo.

"QUIERO QUE PENSÉIS EN ALGO QUE OS MOLESTE Y OS ENFADÉIS MUCHO"

Por si 'So American' no había dejado claras las raíces de la rockera, Rodrigo se ha despedido, con casi más energía que al inicio con sus éxitos 'all-american bitch', 'good 4 u' -en la que cuenta la realidad de salir de una relación amorsosa en la que le han hecho sentir "sensible" como algo malo- y 'get him back!'.

"Soy agradecida todo el tiempo, soy sexy y buena. Estoy guapa cuando lloro, todo el rato. Estoy agradecida todo el tiempo", ha cantado en 'all-american bitch' a modo de burla mientras ha animado a las chicas que la escuchaban a enfadarse sin pensar en lo que debe ser "una señorita".