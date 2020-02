Ombligo viven una peculiar aventura veneciana en su cinematográfico nuevo videoclip: 'Caos planificado'

MADRID, 25 Feb. (EDIZIONES) -

Ombligo presentan su disco 'Banda sonora para una película que no existe' estrenando en exclusiva en Europa Press el videoclip de 'Caos planificado', que bien podría ser ese film aparentemente inexistente.

Porque 'Caos planificado' está grabado en la Terminal 2 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el avión Air Europa UX 1081, el aeropuerto Marco Polo de Tessera y las maravillosas calles de Venecia en viaje ida y vuelta de un solo día.

'Caos Planificado' es la banda sonora de la historia de unos jóvenes músicos llamados Ombligo, que viajan a Venecia para dar un concierto. El viaje, pese a estar organizado, resulta caótico porque durante todo el trayecto notan la presencia de un oscuro personaje que sigue sus pasos hasta que finalmente acorralados en un callejón descubren las "hilarantes" intenciones de ese personaje llamado Gunter.

Lo dicho, toda una película en forma de videoclip dirigido por Miguel Castaño Gómez con su ayudante de cámara Julia Díaz García, ambos de La Selva Producciones y protagonizado por Ángel y Anika haciendo de ellos mismos en Ombligo y Edward Mill de Tomaccos en el papel de Gunter.

El próximo 5 de marzo Ombligo presentará en directo 'Banda sonora para una película que no existe' en la sala Galilelo Galilei de Madrid. En esta ocasión tan especial, el dúo celebrará el nacimiento de su disco junto a todos los músicos que han colaborado en él.

ANIKA Y ÁNGEL

Ombligo está formado por Anika y Ángel, dos personas con un imaginario musical muy diverso, que se encontraron para sacar todos esos conceptos de su cabeza y llevarlos a cabo en un mismo proyecto.

Anika (violín, voz y a veces charango y guitarra), con estudios clásicos e influenciada por BartolomeyBittman, King Crimson, Ibrahim Maalouf, Cassey Driesen y el cuarteto Quiroga, decidió dejar el Conservatorio para poder explorar libre con su violín de cinco cuerdas y componer. Antigua componente de El Sombrero del Abuelo y Terror Milk, actual integrante de la banda Faneka donde además de instrumentista y corista compone y produce, ha colaborado en infinidad de directos y discos: Club del Rio, Juan Valderrama, Tongo, Eva Sierra, Alpargata, Tomaccos, David Amaya...

Ángel Cáceres (guitarra, silbido y coros) es un guitarrista autodidacta con un talento especial para el silbido. Comenzó tocando la batería a los 17 años en una banda de ska llamada Sin Konzienzia y más tarde fue el guitarrista y compositor de Boss And Over, grupo ya desaparecido, y Alpargata en el que es guitarrista y productor. En su mente es Frank Zappa quien lleva los mandos, aunque también caben Mr. Bungle, Renato Carasone, Paco Ibáñez, el punk español en general y las bandas sonoras en particular, con mención a Henry Mancini.

Ambos se conocieron en un parque de Madrid, improvisando con una guitarra y una botella de anís. En ese momento surgió una conexión musical y comenzaron a quedar para tocar estándares a la guitarra y el violín en los vagones del metro, pasando luego poco a poco a componer y a dar conciertos por todo el territorio, llegando a salas tan emblemáticas como el Circo Price o la Galileo Galilei.

En el verano de 2018, Ombligo contactaron con el productor Edu Molina (La Otra, Papawanda, Tongo, Playa Cuberris, Daiana Colamarino, Tomaccos...) para plasmar en un disco los temas que habían compuesto. Y así el 13 de febrero de este 2020 sale a la luz su primer trabajo discográfico, 'Banda sonora para una película que no existe' (Entrebotones 2020).

Producido por Edu Molina y grabado en Garlic Records, cuenta con quince temas originales que la banda y el productor han trabajado en el estudio durante un año, sin prisa, sin fecha de entrega, como se tiene que hacer un disco, en el que no se ha puesto límite a la creatividad y la imaginación, dando como resultado un viaje acústico que consigue llevarte a un mundo paralelo.

Todos los temas están grabados a guitarra y violín en directo para luego ir introduciendo arreglos, voces, pamplinas y otros instrumentos, como Anika al charango, secciones de violines y violas, voz en off; Ángel con su silbido, guitarra eléctrica, palmas, coros; Edu Molina a la tabla de lavar, balalaika, tuba, coros, palmas, cadenas; Horse Luis, contrabajo frotado, percusiones locas... y distintas colaboraciones como Jorge Arribas, Diego Galaz, Pablo Navarro, Bruna González, Miriam Robles, Pablo Levin, Iker García, Marcos Ortega y Eva Sierra.