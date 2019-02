Ozzy Osbourne, hospitalizado de nuevo

GETTY IMAGES FOR LIVE NATION / KEVIN WINTER

Actualizado 07/02/2019 13:45:40 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ozzy Osbourne (Birmingham, 1948) ha tenido que ser ingresado en el Hospital Keck de la University of Southern California después de sufrir complicaciones derivadas de la gripe que padece y que le obligó la semana pasada a posponer toda su gira europea de este invierno, incluyendo un concierto en Barcelona.

Su esposa Sharon Osbourne ha escrito un mensaje en Twitter en el que confirmaba que tal y como se estaba rumoreando, el rockero británico de 70 años había sido hospitalizado por "algunas complicaciones de la gripe".

"Sus médicos creen que esta es la mejor manera de mantenerle en un camino más rápido hacia la recuperación. Gracias a todos por vuestra preocupación y amor", añade Sharon en un mensaje recogido por Europa Press.

La semana pasada, Ozzy aseguraba estar "completamente devastado por tener que posponer el tramo europeo" de su gira. "Parece que desde octubre todo lo que toco se ha convertido en una mierda. Primero, la infección de estafilococos en mi pulgar y ahora la gripe y la bronquitis", apuntaba el músico.

Meses antes, en octubre, revelaba que había pasado por el quirófano para operarse de una mano por haber contraído varias infecciones por estafilococos potencialmente mortales.

"No me sentía enfermo, así que estaba bromeando", contó a Rolling Stone el músico sobre su ingreso en urgencias, añadiendo: "El médico dijo 'no sé si se da cuenta, señor Osbourne, del problema tan serio que tiene'".

Y es que los médicos constataron entonces que Ozzy no tenía solo una infección por estafilococos, sino tres individuales en su pulgar y una se había extendido a su dedo corazón.

La cirugía se hizo inevitable y, durante un tiempo, Ozzy no fue capaz de hacer nada tras ser dado de alta. "No puedes limpiarte tu propio culo. Y no hay demasiados voluntarios que lo harían por mi", ha llegado a decir con sorna.