Ozzy Osbourne pospone todos sus conciertos hasta 2020

Siguen las malas noticias para Ozzy Osbourne desde que en enero pospusiera la gira europea que debería haber desarrollado durante los primeros meses de este 2019. Entonces se anunció su regreso a los escenarios para una gira por Oceanía y Japón en marzo que tampoco se produjo y se retrasó su reaparición para el 24 de mayo ya en Estados Unidos.

Sin embargo, el tour de despedida del rockero británico de 70 años sufre otro revés y ahora se anuncia que se posponen definitivamente todas las fechas para que pueda recuperarse de un accidente sufrido durante la recuperación de la neumonía por la que estuvo varios días hospitalizado y en la UCI en febrero. Su vuelta a los escenarios, por tanto, después de retrasarse dos veces, se demora de nuevo hasta mayo de 2020.

"Ozzy pospone todas las fechas de su gira mientras se recupera de una lesión sufrida mientras se enfrentaba a una neumonía. Ozzy se cayó en su casa de Los Ángeles, agravando las lesiones de hace años (de su accidente de ATV en 2003) que requirieron cirugía", explica el perfil oficial del músico en las redes sociales.

El pasado 30 de enero, Ozzy aseguraba estar "completamente devastado por tener que posponer el tramo europeo" de su gira hasta el próximo mes de septiembre, en unas fechas aún por determinar.

"Parece que desde octubre todo lo que toco se ha convertido en una mierda. Primero, la infección de estafilococos en mi pulgar y ahora la gripe y la bronquitis", apuntaba el músico.

Meses antes, en octubre, revelaba que había pasado por el quirófano para operarse de una mano por haber contraído varias infecciones por estafilococos potencialmente mortales.

"No me sentía enfermo, así que estaba bromeando", contó a Rolling Stone el músico sobre su ingreso en urgencias, añadiendo: "El médico dijo 'no sé si se da cuenta, señor Osbourne, del problema tan serio que tiene'".

Y es que los médicos constataron entonces que Ozzy no tenía solo una infección por estafilococos, sino tres individuales en su pulgar y una se había extendido a su dedo corazón.

La cirugía se hizo inevitable y, durante un tiempo, Ozzy no fue capaz de hacer nada tras ser dado de alta. "No puedes limpiarte tu propio culo. Y no hay demasiados voluntarios que lo harían por mi", ha llegado a decir con sorna.