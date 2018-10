Pearl Jam publica su primera canción en 5 años

Actualizado 11/03/2018 13:18:29 CET

MADRID, 11 Mar. (EDIZIONES) -

Exactamente un lustro es lo que llevaba la mítica banda de rock estadounidense Pearl Jam sin sacar a la luz ninguna canción. Sin embargo, el grupo encabezado por Eddie Vedder acaba de publicar Can't Deny Me (No me puedes negar).

El conjunto natural de Seattle dio la primicia de escuchar su nuevo tema a su club de fans oficial. Poco después, también han compartido un adelanto de Can't Deny Me en Twitter en un escueto mensaje en el que aparecen las etiquetas #CantDenyMe y #PearlJam.

El clip, que apenas llega al medio minuto de duración, refleja el estilo rock-grunge de la banda. En las imágenes, de lo que parece ser un prototipo de videoclip, aparece una chica portando una pancarta con el título de la canción. Además, le acompañan en el fondo varias siluetas de lo que parecen ser manifestantes.

La letra es toda una declaraciones de intenciones contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos. "Puedes ser rico pero no puedes negarme", "No tengo nada más que la voluntad de sobrevivir" o "Condición crítica" son algunas de las frases de la canción.

Para escuchar el versión íntegra, y no quedarse con las ganas, es obligatorio registrarse en el club de fans oficial de Pearl Jam. Can't Deny Me es la primera canción que el grupo lanza desde 2013, cuando publicaron su décimo disco Lightning Bolt. Lo que todavía queda por confirmar es si el tema es simplemente un single o es el indicativo del próximo álbum del conjunto de Seattle.

Este verano, Pearl Jam visitará España con motivo de su actuación el 12 de julio en el Mad Cool Festival de Madrid. Después de un sold out de los abonos de tres días, tan solo quedan en venta entradas de día por 94 euros y entradas VIP por 185 euros.