Phoenix, Editors, Cariño y Villagers se suman al cartel del Festival Tomavistas

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Phoenix, Editors, Cariño o Villagers son algunos de los nombres que se han sumado este martes al cartel del Festival Tomavistas 2024, que tendrá lugar los días 24 y 25 de mayo en la Caja Mágica de Madrid.

A estos grupos se han sumado la banda británica Hot Chip, la londinense Georgia y las bandas españolas Melenas y Repion. Todos estos grupos se añaden a los primeros confirmados como The Blaze, Belle and Sebastian o The Jesus and Mary Chain.

También en esta edición participarán Baiuca, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, La Luz, Hurray for the Riff Raff, Dry Cleaning y Bodega.

El festival celebrará por primera vez una edición en la Caja Mágica madrileña: antes han pasado desde su primera edición en el Hipódromo de la Zarzuela hasta los últimos años en el parque Enrique Tierno Galván, incluyendo IFEMA y varias salas emblemáticas de la capital con el ciclo Tomavistas Ciudad.