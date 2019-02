La quinta edición de Inverfest acogió a 40.000 asistentes

Publicado 11/02/2019 18:31:51 CET

Inverfest, el festival de invierno de Madrid celebrado entre el 10 de enero y el 7 de febrero, ha registrado en su quinto año consecutivo un total de 40.000 asistentes.

Se trata de un incremento importante con respecto a las ediciones de 2017 y 2018, que cerraron con 16.000 y 28.000 espectadores, respectivamente, y que traduce su crecimiento y la consolidación de esta propuesta cultural en la capital.

"Inverfest ha logrado uno de sus principales objetivos como es el de posicionar a la capital como el referente dentro el circuito nacional de ciclos y festivales, logrando que el Teatro Circo Price y las nuevas sedes de esta quinta edición se conviertan en un espacio imprescindible para la música en la capital durante la época invernal", destaca el comunicado remitido a Europa Press.

Inverfest es el festival de invierno de Madrid gracias a su propuesta ecléctica con un cartel que ha incluido grandes nombres nacionales e internacionales, y estilos tan variados que van del folk al pop pasando por el indie, la música electrónica, el hip hop, la canción de autor, la zarzuela y el flamenco.

El Teatro Circo Price acogió once de los conciertos sold out del festival: Pedro Guerra, Carlos Núñez, Morgan (en sus dos fechas), Rayden, Second, Fito Paez, Marwan, Maldita Nerea, Revólver y Milanés; mientras que Bely Basarte, Gemeliers y Marta Soto hicieron lo propio en el Teatro Barceló.

En total, el Teatro Circo Price recibió los 23 conciertos principales de Inverfest. Por su parte, once conciertos se desarrollaron en el Teatro Barceló, mientras que la Sala El Sol acogió otros seis.

Este año, el festival ha crecido a lo largo con cinco semanas de programación pero, sobre todo, ha crecido a lo ancho, apostando por la poesía y el cine con sendos programas que vinieron a complementar y a afianzar a la música como eje integrador en diferentes áreas del arte.