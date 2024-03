Raphael, sobre la música urbana: "Hay cosas salvables y otras menos"

Artistas urbanos reivindican la música con "alma" y no por "moda": "Hoy algunos artistas empiezan porque quieren dinero"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Raphael cree que en la música urbana "hay algunas cosas salvables y otras menos", al tiempo que ha pedido un poco de "tiempo" para ver dónde queda el género. Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación el I Encuentro de Música en Español, celebrado en el Wizink Center.

"Hay cosas que tienen gracia y vocablos con gracia, pero yo le daría un tiempo. Actualmente, la música urbana está en pleno bullicio, pero hay que dar un tiempo para ver dónde queda eso", ha apostillado.

Por otro lado, ha recalcado que no se va a retirar de la música porque no se ve "en el papel de estar sin hacer nada con tantas cosas que hacer". "No me veo en el papel de estar sin hacer nada, con tantas cosas que se pueden hacer y tantos teatros y lugares donde ir y tantos países a los que volver. Yo prefiero estar en activo", ha recalcado.

"Soy consciente de que algún día me tendré que quedar en casa, pero cuanto más tarde sea, mejor. Y si puede ser, cuando me vaya, mejor, así ya me voy del todo", ha indicado.

Por otro lado, en el encuentro artistas urbanos han reivindicado que la música debe ser escrita con "alma" y no por "moda" porque así se pierde la "esencia" de la música, como han criticado Yotuel, La Mala Rodríguez, Maikel Delacalle y Paula Cendejas.

"Ahora es una moda. Ahora la gente usa la música como una moda. Nosotros empezamos en la música porque queríamos hacer canciones. Hoy la gente quiere hacer música porque quiere hacer dinero. Yo creo que hay un límite muy grande entre artistas que buscan el dinero y a los que de verdad le gusta la música", ha señalado Yotuel en el encuentro organizado por la Comunidad de Madrid y Billboard.

El cantante cubano ha aconsejado a los artistas más jóvenes que no se centren solo en el dinero y sean artistas por "pasión". "Si se hace dinero, mejor, pero cuando la idea es solo ganar pasta nunca se va a hacer música", ha afirmado.

En este sentido, Paula Cendejas ha apelado a la "esencia" de cada uno para no caer en la "vorágine" de componer canciones como "churros" y ha insistido en la importancia de poner el "alma" al escribir. "Yo soy la benjamina del grupo y vengo de una generación en la que las redes sociales y Tik Tok están muy en auge y han explotado. Ahora parece que hay que componer como churros, como si estuviéramos en una fábrica", ha afirmado.

"Creo que el poner el alma en las canciones es lo único que hace que la música siga existiendo y que siga teniendo un valor. Esa es la razón por la que los artistas que tenemos pasión estamos donde estamos", ha apostillado.

Por su parte, Maikel Delacalle ha insistido en poner el "corazón" en la música y defiende que "la música con corazón y bien hecha, siempre va a estar bien y a la gente le va a gustar", haciendo una comparación entre la música y la comida rápida. "Nosotros cocinamos nuestra comida para que la gente coma bien. No somos un McDonald's o un Burguer con un consumo rápido", ha comentado.

A su vez, La Mala Rodríguez ha compartido unas palabras de Nina Simone, que hacían referencia a lo "real" de las letras. "Cuando un artista canta algo que no es real, es como que le falta una pata a la mesa. La música es como un bailarín, si no baila con alma, no hace nada", ha reafirmado.

Al respecto, La Mala Rodríguez ha relatado sus inicios en la música y ha señalado que parte de su éxito se basa en "imponer" su carácter a su música y hablar de sus "circunstancias". "Los de mi generación hemos hecho la escena más rica, ya que hemos aportado nuestras visiones y cada cual ha aportado su folclore", ha apuntado.

Por otro lado, Yotuel ha señalado que el español ha roto "barreras" en la industria musical, y ha puesto de ejemplo que los artistas extranjeros "ahora cantan en español". "Ahora obligan a los artistas a cantar en español. Ahora los artistas 'gringos' tienen mayor respeto por el castellano. Creo que la música en castellano ahora está en el mejor momento de la historia", ha destacado.