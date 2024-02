Residente lanza su nuevo álbum 'Las letras ya no importan' seis años después de su último disco

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rapero puertorriqueño Residente ha anunciado el lanzamiento de su nuevo trabajo, 'Las letras ya no importan', el próximo 22 de febrero, seis años después del lanzamiento de su último disco.

René Pérez, nombre real del artista, ha publicado en su cuenta de Instagram un cortometraje llamado 'Psicóloga', que protagoniza la actriz española Najwa Nimri, en el que el artista profundiza sobre sus miedos, como que las plataformas de música estén "pendientes de los números" y no de "la creatividad", en una sesión psicológica.

"Hace mucho que no salgo. No tengo los mismos ánimos que hace 20 años. Quiero hacer otras cosas hace tiempo. Quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho más, no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por gusto no por necesidad y me quiero despedir pero no quiero. Entre todas las cosas que quiero y no quiero, sale este disco el 22 de febrero", escribe Residente en sus redes sociales.

Así, el rapero estrena el álbum con la intención no sólo de "entretener" sino de "inspirar reflexión", manteniendo "la esencia comprometida que caracteriza su carrera", según ha informado Residente en un comunicado.