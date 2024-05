Reventa de entradas, lentejuelas y botas 'cowboy' en la cola para ver a Taylor Swift: "Es un icono feminista"

Sobre las 11.00 horas el personal de seguridad ha ido guiando a los asistentes a las puertas del Santiago Bernabéu

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La cola de 'swifties' en los alredores del estadio Santiago Bernabéu para ver a Taylor Swift este miércoles está repleta de 'fans' vestidas con lentejuelas y botas 'cowboy', mientras algunas personas tratan de revender entradas de última hora por hasta 950 euros.

Una de las afirmaciones que más se escucha entre los asistentes que hacen cola para acceder a las zonas VIP o primeras filas es que la artista estadounidense es "un símbolo feminista", algo que Gabriela, de 17 años, cree que es uno de los secretos del fenómeno Taylor Swift y una de las razones por las que lleva desde las 6.00 horas en los alrededores del estadio en el que la artista de Pensilvania inaugurará el primer de sus dos conciertos de 'The Eras Tour' en Madrid.

"Es un buen referente feminista, por todo lo que ha pasado, por muchos actos que ha tenido. Ha sufrido mucha misoginia dentro de la industria musical. Es uno de los mejores ejemplos, aunque es cierto que quizá no es el más transgresor", ha reconocido Pablo en declaraciones a Europa Press, para luego explicar que lleva en la cola desde las 8.00 horas y que agradece a Swift sus letras y poemas, que le han ayudado en momentos complicados personales.

Sobre las 11.00 horas se han comenzado a realizar cortes afectando a las calles Concha Espina, Rafael Salgado y Padre Damián, según ha indicado el Centro de Gestión de la Movilidad del Ayuntamiento, para poder acercar a las puertas del Bernabéu a las aproximadamente 144.000 'swifties' que está previsto que asistan al concierto.

Para facilitar la movilidad, desde el Consistorio se recomienda el uso del transporte público para acceder a la zona, aunque algunas líneas de autobús de la EMT modificarán su recorrido habitual debido a los cortes de tráfico.

En los campamentos improvisados con paraguas -para protegerse del calor-, agua y llenos de abalorios para hacer pulseras, Pablo habla de las expectativas que tiene del espectáculo y sueña con que se cumpla el rumor que muchos 'swifties' han leído en redes sociales y que asegura que la canción sorpresa sería 'Snow on the beach', con la artista Lana del Rey, quien esperan que se pase por el escenario madrileño al encontrarse en España por su actuación este 31 de mayo en el festival catalán Primavera Sound.

"TAYLOR SWIFT ME UNE CON MIS HIJAS PEQUEÑAS"

Entre las asistentes hay muchas madres que acompañan o que han regalado a sus hijas la experiencia de 'The Eras Tour', como es el caso de Ashley, de 38 años y procedente de Nueva York, que ha explicado que la cantante es algo que le une con sus hijas pequeñas, con quienes comparte el amor por sus canciones.

"Por sus letras y canciones se puede saber que Taylor es muy lista y que tiene un cociente interlectual muy alto. Es muy importante para mí porque es algo que me une con mis hijas pequeñas, siempre estamos escuchando sus canciones o cantando. Es una experiencia de unión. Con su canción 'The man' cuenta que si fuese un hombre se la vería como un líder, pero que en el caso de una mujer, se nos acusa de lo contrario. Eso es un mensaje de empoderamiento femenino", ha añadido Ashley, que ha estado toda la semana haciendo turismo en Madrid antes de la gran cita, la cual vivirá en primera fila con su marido e hijas porque tiene entradas VIP.

En el caso de Yolanda, ella misma ha animado a su hija María, de 14 años, a saltarse las clases para hacer fila y ser de las primeras 'swifties' en entrar al recinto. María ha llegado acompañada por su madre a las 6.00 horas de la mañana y ha mentido en el colegio alegando que estaba enferma.

Su madre, Yolanda, justifica la decisión explicando que cree que va a ser uno de los días "más felices" de su vida y alega que este concierto es "el mejor regalo que una madre puede hacerle a su hija", aunque ha señalado que las entradas les han costado "mucho dinero", concretamente 400 euros.

MÚSICA DE SWIFT Y AMBIENTE "SÚPER BUENO"

'Love Story', 'Cruel Summer' o 'You belong with me' suenan en altavoces que llevan consigo asistentes como Laura, quien hace fila para acceder a las zonas más cercanas al escenario mientras termina las pulseras "de la amistad" para intercambiar con el resto de 'swifties' y le da los últimos retoques de esmalte en las uñas a su madre, que ha venido a vivir el concierto con ella desde Carolina del Norte (Estados Unidos), de donde proceden ambas.

Precisamente por este ambiente Paloma e Inés, de 29 y 27 años celebran el 'fandom' que tiene la artista americana, del que han destacado que se hacen amigas "muy rápido". "El ambiente es súper bueno si te gusta Taylor Swift. Los vecinos no han mostrado problemas y de hecho nos han dado ánimos para pasar el resto del día", ha concluido Laura.