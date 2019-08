Rob Zombie, temiblemente cabreado, tira del pelo y empuja a una fan demasiado entusiasta en un concierto

Actualizado 16/08/2019 14:57:31 CET

13 June 2019, Austria, Nickelsdorf: American singer 'Rob Zombie' performs on the "Red Stage" during the "Nova Rock 2019" festival. Photo: Herbert P. Oczeret/APA/dpa - Herbert P. Oczeret/APA/dpa - Archivo

MADRID, 16 Ago. (EDIZIONES) - No le gustó nada a Rob Zombie que una fan le diera un fuerte tirón de la camiseta durante un paseo entre el público de su reciente concierto en Ontario (Canadá). Tanto es así que el músico reacciono airado y temiblemente cabreado enfrentándose cara a cara con la mujer, tirándola del pelo y acto seguido empujándola con fuerza hacia atrás. Parece incluso que Rob, con cara de muy pocos amigos, le dice algo no precisamente bonito a la fan a escasos centímetros de su cara, antes de proseguir su paseíllo entre el público. Rob Zombie está actualmente de gira conjunta por Norteamérica con Marilyn Manson.