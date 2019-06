Roky Erickson, referente del rock psicodélico con The 13th Floor Elevators, fallece a los 71 años

Actualizado 01/06/2019 12:43:46 CET

El líder y pionero del rock psicodélico Roky Erickson, miembro de los The 13th Floor Elevators, ha fallecido a los 71 años de edad en un hospital psiquiátrico de Austin, Texas (Estados Unidos). Una larga y dura lucha contra la esquizofrenia le privó de tocar durante varios años con más continuidad.

Su representante y entorno más cercano han comunicado el fallecimiento por diferentes redes sociales, y lo recuerdan como un icono y héroe del rock moderno. Billy F. Gibbons (ZZ Top) ha sido uno de los primeros en reaccionar a la pérdida de un amigo y de una inspiración para sus creaciones: "Roky significó mucho para multitud de admiradores y su notable legado resonará siempre. Es inconcebible contemplar un mundo sin Roky Erickson. Creó su propia galaxia musical y desde el principio fue una auténtica inspiración", recoge Rolling Stone.

Nacido en julio de 1947, Roger Kynard Erickson vivió la gran etapa de la psicodelia y la experimentación musical integrado dentro del grupo The 13th Floor Elevators, formación de la que es cofundador junto a Tommy Hall y Stacy Sutherland, entre otros.

El grupo estuvo en activo desde su fundación en 1965, con su disco debut The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators (1966) hasta 1969, cuando Erikson fue arrestado por posesión de marihuana. El guitarrista y cantante nunca se apartó de la psicodelia en otros proyectos en los que estuvo involucrado y exploró nuevos y versátiles caminos para el rock de la época.

Tras la aventura con los 13th Floor Elevators, Erickson lanzó diferentes trabajos en solitario, uno de ellos bajo el nombre de Roky Erickson and the Aliens en 1980. El éxito no le sonreía más alla de su Texas natal, los primeros síntomas de esquizofrenia afloraban con fuerza y las drogas tampoco ayudaban a remontar la situación. Siguió escribiendo y componiendo canciones muy ligadas a su compleja personalidad y a los trastornos sufridos.

En la década de los noventa, su figura dio un salto adelante en plena vorágine creativa hasta el año 2000, con multitud de gente interesada en su trabajo fuera del entorno más cercano. Erickson dio numerosos conciertos por todo Estados Unidos, empezó con un tratamiento para atenuar la esquizofrenia y fue influencia para incontables músicos de rock contemporáneo. En 2015 fue partícipe de la reunión de 13th Floor Elevators con motivo del festival Austin's Levitation, primera vez que sus miembros originales se juntaban desde 1967.

El documental You're Gonna Miss Me, dirigido por Keven McAlester y cuyo título está cogido de la canción homónima de los 13th Floor Elevators, es un acercamiento esencial a la figura del músico.