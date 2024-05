Samantha Fox protagonizará 'Discoteca de los 80s' en 2025: "Hay cosas horribles en el mundo. La música es diversión"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante, actriz y modelo británica Samantha Fox protagonizará el concierto 'Discoteca de los 80s' que tendrá lugar el próximo abril de 2025 en el WiZink Center de Madrid. "Hay muchas cosas horribles en el mundo y creo que lo mejor que se puede hacer es un buen espectáculo de los ochenta. Porque la música representa diversión y felicidad. Cuando vas a un concierto así, todo el mundo está cantando las canciones", ha señalado.

En una entrevista con Europa Press, la intérprete ha asegurado que el potencial público creció con esa música y augura una gran energía para la gente. "Durante una hora y media, dos horas disfrutan de sí mismos y olvidan sus preocupaciones", ha añadido.

Por otro lado, la artista, que nunca ha dejado de trabajar en la industria musical, ha asegurado que para ella "la edad es un número" y no algo que la afecte, porque sirve para que los artistas puedan "progresar".

"Personas como Cher, que tiene 78 años y sigue trabajando, Barbra Streisand... La edad es un número. Hace que, como artistas, solo podamos progresar. Soy un gran fan de Cher. Lleva desde los sesenta, hasta ahora, y todavía trabaja y vende copias. Y Madonna, Dios mío, acaba de terminar su 'tour'. Así que no, creo que la gente que piensa en la edad es estúpida", ha explicado Fox preguntada por el 'edadismo' en la música.

Fox, que comenzó su carrera musical a los 20 años y es autora de canciones como 'Touch me (I want your body)' o 'Nothing's gonna stop us now', ha defendido que durante esos años los vídeos no eran "tan maleducados" como ahora que las mujeres "hacen 'twerking'" y las letras son "bastante picantes".

"Cuando miro los vídeos ahora me parecen tan maleducados. Recuerdo hacer 'Touch Me' y que la BBC no emitiese el vídeo porque tenía un pequeño agujero en mis pantalones. Pero ahora ponen todo tipos de vídeos. Las mujeres hacen 'twerk' y las letras son bastante picantes. Y no quiero que mis hijos vean mucho de eso, para ser honesta", ha añadido.

En ese sentido, ha asegurado que prefiere el momento en el que ella comenzó a hacer música, explicando que "mostrar menos" le parece "más sexy" y ha recordado que fue una época en la que se encontraba "llena de vida".

Aun así, Fox es 'fan' de artistas como The Weeknd, Miley Cyrus o Taylor Swift, de quien ha destacado que es una "muy buena escritora" y "gran cantante", además de escribir sobre "cosas reales".

"Taylor Swift creo que es una muy buena escritora. Una gran cantante. Siendo tan joven, es muy política y escribe sobre cosas reales. Y me encanta Miley Cyrus. Ella es un poco más traviesa que Taylor Swift, pero creo que tiene una gran personalidad, una gran voz", ha asegurado Fox.

Fox ha asegurado que durante algunos años fue "igual de fotografiada" en los periódicos de Reino Unido que Diana de Gales o Margaret Thatcher y ha asegurado que para ella, eso fue "increíble".

El espectáculo 'Discoteca de los 80s', que llegará a Madrid el 26 de abril de 2025, unirá a Fox con artistas como Alphaville, Bananarama, C.C. Catch, Ivana Spagna, F.R. David, Lime, Fancy, Bad Boys Blue o Ryan Paris, entre otros.