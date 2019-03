Second, Mikel Erentxun, Alice Wonder, Dani Fernández y Mueveloreina, nuevas confirmaciones de Interestelar Sevilla 2019

Publicado 05/03/2019 14:36:24 CET

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Second, Mikel Erentxun, Alice Wonder, Dani Fernández y Mueveloreina son las las nuevas confirmaciones de Interestelar Sevilla 2019, cuya cuarta edición se celebrará el próximo 24 y 25 de mayo en la pradera del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

Así, según un comunicado, el cartel liderado por los esperados Vetusta Morla y Rozalén vuelve a ampliarse tras la incorporación de una de las bandas más queridas del indie nacional: Second. Los de Murcia regresan a Sevilla tras colgar el cartel de no hay entradas el pasado mes en la ciudad. Su exitosa gira 'Anillos y raíces' no para de acumular 'Sold outs' y su directo será uno de los más esperados de esta edición 2019.

Otra de las incorporaciones es el artista donostiarra y líder de la histórica banda Duncan Dhu, Mikel Erentxun. Llegará al festival cargado con sus himnos generacionales y, además, presentará su nuevo trabajo 'El último vuelo del hombre bala'. También Alice Wonder formará parte de este exquisito cartel. La madrileña es todo un huracán de calidad y energía y ha conseguido con tan solo un disco, 'Firekid', conquistar el mercado musical actual.

Otra de las novedades es el castellano manchego Dani Fernández. Estrenará nuevo disco en primavera e Interestelar será uno de los primeros escenarios donde descubrirá esas canciones con el mejor sabor del pop-rock nacional. Divertidos, arriesgados e innovadores es la definición de Mueveloreina. La banda valenciana hará bailar al público festivalero con su mezcla de ritmos, críticas y géneros sin tapujos donde la cumbia, el reggaetón, el rap y el pop tienen su hueco.

Y además Venturi, Gimnástica, Zea Mays, Fuego Amigo, Los Invaders y Yorch. Una exquisita selección de los mejores directos del momento para disfrutar de dos jornadas de música en plena primavera sevillana.

Todas estas bandas se unen a los ya confirmados Iván Ferreiro, Fangoria, La M.O.D.A, Toteking + A Contra Blues, Zahara, Depedro, Morgan, Shotta, Shinova, Carmen Boza, Muerdo, Tu Otra Bonita, Los Vinagres, Kuve y Sweet Barrio. Ya están a la venta los últimos abonos para disfrutar de este plan interestelar en la pradera del CAAC.