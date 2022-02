Serrat recibe la Gran Cruz de Alfonso X: "Lo único que he hecho en mi vida ha sido lo que he querido y como he querido"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantante Joan Manuel Serrat ha recibido este martes la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X, la distinción de mayor rango para personas físicas que no sean jefes de Estado o de Altas Instituciones. "Lo único que he hecho en mi vida ha sido hacer lo que he querido, como lo he querido hacer y de la forma en que me ha parecido, acertada o equivocadamente, que debía hacerlo", ha afirmado.

Así se ha expresado Serrat "muy emocionado" y "muy feliz", durante su intervención en el "emotivo" acto de imposición de la condecoración, que ha tenido lugar este martes en el complejo de La Moncloa y ha sido presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El compositor ha explicado que tras conocer que había sido reconocido con esta distinción recurrió a Internet para buscar la lista de los galardonados con la Gran Cruz. "Lo busqué a partir de un cierto año, me entienden. A partir de unos años para arriba ya no se me ocurrió buscar nada porque sé que no encontraría nada agradable", ha dicho desatando las risas entres los asistentes.

En este sentido, Serrat ha confesado que en su búsqueda halló a "amigos" suyos como Álvaro Mutis, Fernando Fernán Gómez, Concha Velasco y José Luis Cuerda, a quién "en el club de amigos de Azcona" echan "mucho de menos". "Me sentí reconfortado y dije: 'Buena gente llevo a mi lado. Trataremos de ser un poco como ellos'", ha afirmado.

El artista se ha referido de manera especial a Rozalén, quien ha interpretado un tema de Serrat en este homenaje, después de haber pasado "una semana terrible" por el fallecimiento de su padre. "Una gratitud muy, muy especial", le ha trasladado.

Joan Manuel Serrat ha estado acompañado de familiares, compañeros y amigos como el periodista Iñaki Gabilondo o los artistas Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel, entre otros. "Estoy aquí, recibiendo muy emocionado esta distinción, con mis hijos, para que más allá del ser humano que han visto en calzoncillos tantos años en su vida y en situaciones tan desconcertantes, sepan que hay una persona que ha trabajado y ha hecho otras cosas", ha bromeado.

Serrat se ha despedido con una nueva broma, seguida de una larga ovación: "Chicos, vámonos que estos señores se dedican a gobernar y tendrán muchas cosas que hacer".

Al acto han asistido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez; y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría.

Tras imponer a Serrat la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, el presidente del Gobierno ha afirmado que es "una deuda de los españoles y españolas" con el artista. "Es el símbolo del inmenso cariño, de la profunda admiración y también un sincero agradecimiento que te profesamos a ti y a toda tu obra artística", ha subrayado.

SÁNCHEZ: "GRAN CRUZ PARA UN NIÑO ETERNO"

"La Gran Cruz que hoy imponemos, concedida como bien sabes por el Consejo de Ministros y Ministras, es para un niño eterno a quien llamaremos a partir de ahora excelentísimo: excelentísimo poeta, excelentísimo escritor, excelentísimo compositor, excelentísimo músico, excelentísimo letrista. Joan Manuel, excelentísimo referente y maestro, excelentísimo ciudadano", ha asegurado Sánchez, para poner en valor los 56 años de "exitosa" carrera y el reconocimiento que "traspasa" las fronteras de España.

Por su parte, la ministra de Educación ha puesto de relieve los reconocimientos cosechados por el artista catalán a lo largo de su dilatada carrera, pero ha añadido: "El reconocimiento institucional que ha obtenido Joan Manuel Serrat es abrumador e indiscutido. Sin embargo, me atrevo a pensar que el verdadero reconocimiento que satisface a Joan Manuel es el reconocimiento popular y el reconocimiento social del que llevas disfrutando algo más de seis décadas".

"Sus canciones han conseguido hilvanar la entretela del alma de muchas generaciones --por utilizar palabras tuyas--. Tus canciones forman parte de nuestras emociones y de nuestros recuerdos sentimentales. También forman parte, por supuesto, de esos anhelos de una sociedad más justa y mejor, o de nuestra forma de apreciar las cosas más bellas de la vida", ha declarado Alegría.

Ha añadido que "en los estertores del franquismo Joan Manuel Serrat le dio a muchos miles de españoles himnos de la libertad, himnos a la esperanza a través de su música y a través de los versos de Antonio Machado y de Miguel Hernández, versos llenos de coraje y también de dignidad".

El pasado diciembre, el Consejo de Ministros, a iniciativa del presidente del Gobierno y a propuesta de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, concedía al cantautor la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por "su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte españoles".

A finales de 2021, el cantante Joan Manuel Serrat, de 77 años, anunció su despedida en el año 2022 de los escenarios con una última gira de conciertos. Según informó, tras la pandemia y después de una "inactividad forzosa", regresará con una gira para despedirse "personalmente" del público con el que ha "compartido vida y canciones durante más de medio siglo".

