Shakira lanzará su nuevo álbum, 'Las Mujeres Ya No Lloran', el 22 de marzo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante Shakira ha anunciado que su nuevo álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran' verá la luz el 22 de marzo de 2024, el primero en 7 años y el 12º de su discografía, según ha informado la artista en su cuenta de Instagram.

Así, Shakira ha agradecido a "su manada de lobas" que la han acompañado "en cada paso" y ha reconocido que al escribir cada canción se "ha reconstruido" a sí misma.

"No lo he creado sola sino con todos ustedes y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", ha añadido la artista.

Además, desde Sony Music han adelantado que se trata de un trabajo que contará con 16 canciones, 8 nuevas y un "remix", y 7 sencillos previamente lanzados, incluyendo 'Music Sessions Vol. 53' con Bizarrap, 'TQG' con Karol G, 'Te Felicito' con Rauw Alejandro y 'Copa Vacía' con Manuel Turizo.

Durante el partido de la Super Bowl el pasado lunes 12 de febrero, los asistentes pudieron ver el anuncio de la artista, que también publicaba en sus redes sociales.

'Las Mujeres Ya No Lloran' será el debut de Shakira en vinilo, con cuatro ediciones de arte distintas, 'Diamante', 'Zafiro', 'Rubí' y 'Esmeralda', y a cada una la acompañará un color.

En España se podrán conseguir las distintas ediciones físicas, pero la edición 'Zafiro' se ofrecerá exclusivamente en Amazon, la edición 'Rubí' estará disponible en El Corte Inglés, Fnac y SmfStore y solo la edición 'Esmeralda' se podrá adquirir en Shakira.com. La edición 'Diamante' estará disponible en todas las tiendas.