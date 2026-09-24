Soda Stereo resucita a Cerati en Madrid: la nostalgia en holograma abarrota el Movistar Arena con la gira 'Ecos'

Archivo - Concierto de Soda Stereo en el Movistar Arena de Madrid, con la gira 'Ecos'. A 24 de septiembre de 2026 - JOSÉ LUIS HERNANDO GÓMEZ - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo argentino Soda Stereo, la banda de pop rock más influyente de América Latina y leyenda de la música en español, ha actuado este 24 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid, única parada en España de su gira mundial 'Ecos', que revive en holograma a su eterno cantante y guitarrista Gustavo Cerati, fallecido en 2014, junto a la presencia en vivo del bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti.

La denominada 'sodamanía' se desató desde sus inicios, en la década de los 80, desde la Patagonia a México, hasta que la banda se separó en 1997 dejando detrás de sí una resultado único y original, primero con influencias pop, luego dark y funk, madchester y trip-hop, rock alternativo y electrónica.

Una década después, se celebró una gira de reencuentro que no pasó por España, donde el grupo nunca tuvo desarrollo comercial durante su etapa en activo. En 2010, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular que le dejó en coma cuatro años y medio, hasta su fallecimiento en septiembre de 2014, dejando huérfanos a tres generaciones de fans y músicos.

Pese al paso del tiempo, Soda Stereo es una de las bandas más importantes e influyentes en toda la historia del rock argentino y latinoamericano, con una popularidad masiva en todo el continente que pervive en la actualidad, como se ha constatado con la gira actual, que comenzó el pasado mes de marzo en Buenos Aires (Argentina).

Así, tras más de 30 conciertos por Argentina, México, Colombia, Uruguay, Perú y Chile, y más de 500.000 entradas vendidas, 'Ecos' recalaba este jueves en Madrid y aún tiene por delante otra decena de fechas hasta finalizar gira en Colombia, el próximo mes de diciembre.

De este modo, el Movistar Arena ha vivido una noche para muchos histórica, bien por lo que para unos tenía de vuelta al pasado, bien por tratarse para otros del primer concierto del grupo, pero también por la curiosidad de ver cómo encajaba la recreación digital del veneradísimo 'Gus'.

El concierto comenzó, cómo no, con el tema 'Ecos' que forma parte precisamente de la consagratoria gira de su segundo disco, 'Nada personal', al que pertenecen también temas que han vuelto a sonar esta noche como 'Juegos de seducción', con un público dejándose el alma cantando palabra por palabra, y el mencionado 'Nada personal', en el que, ya sí, el holograma del artista se desvela tanto en el escenario como en las pantallas laterales.

A partir de ahí, el repertorio se ha ido nutriendo de los grandes éxitos y viejos conocidos para sus fans como 'Hombre al agua', 'Ella uso mi cabeza como un revolver' y, volviendo de nuevo al disco 'Nada personal', 'Cuando pase el temblor', el himno mezcla de reggae y carnavalito, -impensable para la época- que recorrió Latinoamérica con diferentes significados según el momento que viviese cada país y cuyo vídeo fue el primero de una banda argentina emitido por MTV.

Tampoco podían faltar canciones como 'En la ciudad de la furia' o 'Persiana Americana', o joyas como 'Luna Roja' o 'Toma la ruta', sin olvidar 'Zoom', otro de los éxitos inapelables de los porteños, en el que comparten plano Zeta Bosio, Charly Alberti y Gustavo Cerati.

En otros momentos del concierto, el bajista y el baterista se han retirado del escenario, quedando el espacio a cargo íntegramente de proyecciones visuales, creando la paradoja de que, cuando el público está más entregado, el espectáculo se aleja de la humanidad propia que conlleva un concierto tradicional.

"GRACIAS TOTALES"

Ya en la recta final, se entonaban 'Planeador', pero solo para retomar fuerzas de cara al misil que supone la interpretación de 'Final Caja Negra', con un público entregado antes de sonar 'Primavera Cero' y 'Prófugos' y culminar con la creciente emoción arrolladora de 'De música ligera', no solo por el frenesí de la propia canción que evoca emotivamente en una sucesión de imágenes de archivo a los Soda actuando en su 'prime', sino por la carga sentimental extra que adquirió en 1997 al cerrar el último concierto de la banda, en el estadio River Plate de su ciudad natal.

Entonces, un emocionado Cerati remató el tema dando "gracias totales", una expresión que hizo historia hasta el punto de que, cuando el artista falleció, los carteles electrónicos del metro de Buenos Aires le homenajearon mostrando esta frase.

Al finalizar el concierto, el público quería más tras cerca de dos horas de espectáculo, pero el tiempo pasa y es implacable, el tiempo que pasó desde aquel reinado en los 80, el que fue fraguando su leyenda y también el que acabó con la vida de Cerati. Pero también gracias al tiempo la tecnología ha avanzado lo suficiente como para facilitar este inesperado encuentro entre Soda y los suyos. Como afirma su canción, "Nada más queda".