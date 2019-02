O Son Do Camiño 2019: Información sobre la venta de abonos a partir de este miércoles

O SON DO CAMIÑO

Este miércoles 27 de febrero a las 12:00 del mediodía se pondrán a la venta los abonos de tres días de la segunda edición del Festival O Son do Camiño, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de junio en Santiago de Compostela.

En el cartel, como principales reclamos, Black Eyed Peas, Iggy Pop, David Guetta, Die Antwoord -en la que será su única fecha este año en España-, Rosalía, Bastille, Bloc Party -que tocarán íntegramente su debut Silent Alarm-, Richard Ashcroft de The Verve, Vetusta Morla, Dimitri Vegas & Like Mike o The Hives, entre muchos otros.

Los abonos para el festival solo se pondrán a la venta en www.osondocamino.es y www.eventbrite.es a un precio especial de lanzamiento de 49 euros más gastos de gestión. Una vez finalizado el cupo de entradas a ese precio, irán pasando por diferentes tramos: 59, 69, 79 y 89 euros más gastos.

Este año hay una nueva modalidad de entrada: ULTREIA (VIP), que da acceso a la zona de mismo nombre e incluye diferentes extras como acceso prioritario, terraza panorámica con diferentes alturas o descuentos en hostelería, entre otros, y tiene un precio de 189 euros más gastos de gestión. Todos los detalles se pueden consultar en la página web del festival.

La organización de O Son do Camiño recuerda a aquellos interesados en asistir al festival que solo las entradas adquiridas a través de los canales oficiales, www.osondocamino.es y www.eventbrite.es, serán válidas y darán, por tanto, acceso al festival.

El abono no da acceso ni a la zona de descanso ni al Glamping, espacios para los que las entradas se pondrán a la venta próximamente. También habrá entradas de un día, cuya venta se activará también más adelante, una vez se dé a conocer la distribución diaria del cartel, apunta el comunicado remitido a Europa Press.

Solo se permitirán seis entradas por compra. Además, los menores de 12 años inclusive pueden ir gratuitamente al festival y solo necesitarán estar acompañados por un adulto y una autorización especial. De 13 inclusive a 16, necesitarán entrada, estar acompañados por un adulto y dicha autorización. Con 16 o 17, no será necesario que tengan acompañante, pero sí autorización, disponible en la web. Las personas con movilidad reducida pueden escribir a mobilidade@osondocamino.es.