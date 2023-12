Tania León, XIX Premio SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compositora cubano-americana Tania León (1943, La Habana, Cuba) ha ganado el XIX Premio SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria, que convoca de forma bienal la Fundación SGAE.

La creadora, que ha recibido numerosos reconocimientos internacionales como el Premio Pullitzer de Música 2021 o el Premio Kennedy Center Honors 2022, es la primera mujer en obtener este premio, dotado con 20.000 euros.

El jurado ha galardonado a esta autora por "haber contribuido sustancialmente al enriquecimiento del patrimonio musical de los pueblos iberoamericanos a través de su obra creativa".

"Estoy muy agradecida y emocionada. Recibir este tipo de premios siempre es una sorpresa. Al descolgar el teléfono me quedé boquiabierta. En lo profesional me gustaría destacar la variedad de géneros que se reconocen en esta convocatoria y en lo personal recordar siempre a mi abuela, mis inicios y a todos mis familiares que se sumaron a una idea y hoy no están aquí. Ellos siguen vivos en mí", ha señalado León.

El jurado de esta edición, reunido telemáticamente el 20 de noviembre de 2023, ha decidido otorgar este premio a la compositora cubana en "atención a su experiencia artística que se proyecta como paradigma de comprensión y diálogo intercultural, junto a los exilios externo e interno que, como cubana en los Estados Unidos, han marcado su producción compositiva de alto reconocimiento internacional, así como a su posición como ser humano ante las coordenadas vitales por las que ha discurrido su trayectoria".

Óperas, ballets, música original para teatro musical y bandas sonoras, composiciones para piano solo y más de 40 obras de cámara, orquestales y vocales componen su repertorio. Su música se caracteriza por un estilo moderno de carácter cosmopolita, a la vez complejo y sumamente expresivo, basado en la incorporación de prácticas rítmicas derivadas de la diáspora latinoamericana fusionadas con técnicas europeas en el Caribe.