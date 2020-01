The Death of Robert reflexionan sobre las amistades rotas en su nuevo videoclip: 'The hater poem'

Actualizado 30/01/2020 13:49:54 CET

The Death of Robert

MADRID, 30 Ene. (EDIZIONES) -

The Death of Robert estrenan este jueves en exclusiva en Europa Press el videoclip de 'The hater poem', primer adelanto de su álbum de debut, 'Casablanca', que verá la luz el próximo 27 de marzo con once temas producidos por Alberto Pérez Sánchez en el estudio Sol de Sants de Barcelona.

Tras este primer single, el 14 de febrero verá la luz 'Duty' como segundo avance de un álbum que presentarán en directo el mismo día de su lanzamiento -27 de marzo- en la Sala Maravillas de Madrid y el 2 de abril en la Sala Sidecar de Barcelona.

'The hater poem' cuenta la historia de una amistad rota. En el vídeo, dirigido por Pol Renom, María Quintero -la actriz morena-, recuerda todos los momentos bonitos vividos con Klara de Witte, -la actriz rubia-. Decepcionada por la que una vez fue su amiga, María huye continuamente, tratando de escapar de las falsedades y las hipocresías de Klara.

Hacía el final del videoclip (rodado en Esplugues, L'Hospitalet, Martorell, Sant Andreu de la Barca) hay un cambio en María, la vemos con rabia y enfado. Es aquí cuando deja de huir para destruir a Klara. Decidimos quemar un croma donde aparece Klara. Una manera de mostrar con fuego la destrucción del personaje de manera onírica. Una manera diferente respetando el concepto. Un cara a cara con la persona que te hizo tanto daño. Una manera de ver como se desvanece para siempre.

The Death of Robert es el proyecto musical de Lara Giardina, Pablo Salvadores y Robert Panadés, nacido en Barcelona en 2018. El carácter distintivo del nombre se refleja en su estilo, mirando hacia un rock melódico con riffs palpitantes del rock alternativo de los 90, rozando el barroquismo a través de toda la instrumentación pop-rock de los años 60.

Sus letras, oscuramente melancólicas e hijas del humanismo existencial típico de la generación Millennial, tratan temas como la conducta humana, el existencialismo y las relaciones personales. Elegancia, finura, pasión, oscuridad y misterio son algunos de los calificativos que pueden definir el viaje auditivo a lo largo de todo el disco.

Influenciados por músicos como Nick Cave y The Last Shadow Puppets, The Death of Robert, desde su eclecticismo estético y su vibrante oda musical, plantean una propuesta innovadora con referencias clásicas que dará una visión diferente a lo que actualmente es el mundo de la música alternativa.