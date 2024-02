The Killers, Maneskin, Depresión Sonora o Tyla cierran el cartel del festival Mad Cool 2024

The Killers, Maneskin, Depresión Sonora o Tyla cierran el cartel del festival Mad Cool 2024 - MAD COOL 2024

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival Mad Cool 2024 ha cerrado su cartel con 21 nuevas confirmaciones entre las que se encuentran The Killers, Maneskin, Depresión Sonora, Tyla, Rema o Sexyy Red entre otros, según ha confirmado el festival en un comunicado.

Así, a los anteriores se suman Alec Benjamin, 2Mandydjs dj set, Claudia León, Dead Posey, Nia Archives, Lord Huron, Bar Italia, Andes Campo, Picture Parlour, Sea Girls, Nadye, Comandante Twin, Julia Sabaté, Choses Sauvages y Slix, que durante los días 10, 11, 12 y 13 de julio actuarán en el recinto del festival en Villaverde, Madrid.

Concretamente, la banda liderada por Brandon Flowers, The Killers, actuará el sábado 13, como Tyla, la artista de R&B que ha viralizado algunos de sus temas como 'Water', mientras que la banda italiana ganadora de Eurovisión 2021, Maneskin, lo hará el viernes 12, al igual que Depresión Sonora.

También el viernes 12, actuarán Rema, artista que fusiona el afrobeat, trap y pop y que tiene canciones como 'Calm Down', y Alec Benjamin, compositor estadounidense de pop. Por otro lado, el miércoles 10, Mad Cool acoge a Sexyy Red, la rapera que ha colaborado con artistas como Drake, SZA o Nicki Minaj.

Todos los nuevos confirmados se unirán a artistas como Peal Jam, Dua Lipa, The Smashing Pumkins, Garbage, Avril Lavigne, Rels B, Janelle Monáe, sum 41 y a los ganadores de 'Mad Cool Talent by Vibra Mahou' y 'Mad Cool Dj Talent by Vibra Maho'.