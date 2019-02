The Offspring, Kaiser Chiefs y NOFX, cabezas de cartel del Tsunami Xixón 2019

Actualizado 01/02/2019 12:33:54 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

The Offspring, Kaiser Chiefs y NOFX son los cabezas de cartel de la edición de este año del festival Tsunami Xixón, que se celebrará los días 2 y 3 de agosto en Gijón (Asturias).

Junto a ellos, Berri Txarrak, Danko Jones, La M.O.D.A., Pulley, Carolina Durante, No fun at all, The Baboon show, Los Bengala, Agoraphobia, Willis Drummond, The Lizards y aún más.

Las entradas se ponen a la venta el 7 de febrero a las 11:00 horas en www.tsunamixixon.com desde 39 euros más gastos.