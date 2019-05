The Rolling Stones finalmente devuelven a The Verve los créditos de composición de Bitter Sweet Symphony

Actualizado 24/05/2019 11:02:23 CET

Editada originalmente en 1997, Bitter Sweet Symphony es uno de los clásicos esenciales de la era del britpop en particular y de los noventa en todo el mundo en general.

Se trata, además, de una canción controvertida, pues The Verve, con su líder Richard Ashcroft al frente, fueron demandados por los Rolling Stones por el uso sampleado del arreglo orquestal de su canción The last time.

Y así, tras una demanda del exmanager de los Stones Allen Klein, Richard Ashcroft se vio obligado como autor a dar el cien por cien de los royalties de Bitter Sweet Symphony a Mick Jagger y Keith Richards.

Aunque ni Jagger ni Richards tienen en realidad nada que ver con la sección de cuerda que Ashcroft sampleó -ni con la melodía ni la letra de la canción-, han estado recibiendo beneficios de esta canción durante los últimos 20 años.

Esta situación se acaba ahora al fin, pues la BBC apunta que los Rolling Stones han decidido devolver voluntariamente los créditos de autoría de Bitter Sweet Symphony a su legítimo propietario.

El propio Ashcroft confirmó todo esto en la noche de este jueves al recibir el premio a toda su carrera musical en los Ivor Novello Awards, que reconocen a los compositores británicos e irlandeses.

"A partir del mes pasado, Mick Jagger y Keith Richards cedieron todos sus derechos sobre Bitter Sweet Symphony, lo cual fue algo verdaderamente amable y magnánimo por su parte", dijo Ashcroft.

En declaraciones a la BBC, el músico aún agregó: "Nunca he tenido un conflicto personal con los Stones. Ellos siempre han sido la más grande banda de rock n roll del mundo".