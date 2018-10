Veintiuno: "El circuito independiente tiene un sectarismo tan grande como el de las multinacionales"

Actualizado 11/10/2018 18:53:22 CET

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Mucho ha crecido Veintiuno en los tres años transcurridos desde su disco de debut hasta el lanzamiento en septiembre de Gourmet (Warner Music, 2018), álbum en el que, con Santos & Fluren en los mandos, robustecen su discurso pop con marca de funk y R&B, ahondando además en su personalísimo universo lírico.

"Ojalá seamos diferentes, un copo de nieve único y hermoso. Pero no creyendo serlo, queríamos hacer algo que supusiese un salto sustancial y hacerlo realmente bien", apunta a Europa Press el vocalista, guitarrista y teclista Diego Arroyo, quien añade: "Estamos muy orgullosos de este disco y no nos importa que llegue a mucha gente con tal de que llegue de la manera que queríamos que llegara. Para mi se llama Gourmet por eso".

Ccon el apoyo de Warner Music como discográfica y Universal Publishing como editorial, esta banda toledana afincada en Madrid ve el horizonte relativamente liso y despejado para su futuro inmediato, más aún teniendo en cuenta la gran aceptación de singles de adelanto como Dopamina, que cuenta ya con más de 177.000 escuchas en Spotify.

"Nos están pasando cosas increíbles que sueñas cuando eres niño, como entrar en el puesto 84 de la lista de ventas", admite el guitarrista Jaime Summers, quien además apunta que a él personalmente le haría "especial ilusión" que les catalogaran "más como R&B como pop", ya que entre sus diversas influencias se encuentran The Weeknd, Kendrick Lamar, Prince o también Michael Jackson.

PRODUCCIÓN CON SANTOS & FLUREN

Con semejante paleta de colores, confiesa Jaime que tenían cierto temor a que Santos & Fluren, productores de bandas como IZAL o Love of Lesbian, llevaran el sonido de Veintiuno hacia "una corriente ya muy escuchada". "Pero el primer día mencionaron que una de las canciones tenía una base muy Kendrick Lamar y eso nos dejó claro que nos habían entendido. Han escuchado lo que había y potenciado lo que hacía falta", remarca.

Y aún prosigue el guitarrista asegurando que "si quieres triunfar, entre comillas, no puedes hacer lo mismo que otros, sino que tienes que buscar tu propio nicho y seguir por ahí funcione o no". Asiente su compañero Diego, quien desvela que a Santos & Fluren les conocieron el primer día de grabación y no les había dado ninguna impresión previa hasta que se pusieron a grabar. "Solo dijeron que les molaba lo que habían escuchado y que fuéramos con ellos", apostilla.

Continúa el vocalista detallando que grabaron Gourmet en "trece o catorce días" y todo lo que Santos & Fluren "sumaron fue para mejor". "Son los productores del cogollo del indie pero, si algo tienen, es que están ahí por ser enormer productores, de manera que si les das un producto único y diferente lo tratarán como un producto único y diferente y sonará único y diferente, no como cualquier otro", resalta.

También son distintos Veintiuno al resto de bandas de su generación por el universo lírico creado por Diego, quien señala que "hay muy poca costumbre de introspección en los singles que presenta una banda". Y añade: "Me ha costado mucho llegar al punto de sentirme cómodo escribiendo así pero me parece más interesante".

"No dudo que lo que a mucha gente le salga sea hablar al subconsciente colectivo y apelar a la masa para de esa manera atraer a la masa. Lo entiendo y lo respeto y por eso Ken Follet vende libros, pero a mi me interesa más Jack Kerouac o William Burroughs. Estoy acostumbrado a un tipo de literatura que se expone de manera más directa", explica el vocalista.

ALIANZA CON WARNER Y UNIVERSAL

Indudablemente también es capital en el salto del grupo contar con el respaldo de Warner Music como discográfica y Universal Publishing como editorial, algo que se ha producido en el momento "necesario", pues tal y como indica Jaime, todo se materializó cuando estaban decidiendo si autoeditaban de nuevo o de qué manera daban su siguiente paso.

Haber podido rubricar esta alianza sitúa a Veintiuno en una posición destacada entre sus compañeros de generación, pero Diego recalca que no han aparecido de la nada, sino que llevan más de cinco años sacando la banda adelante. "Y venimos del underground más literal porque no ha habido ningún sello underground que se haya atrevido a trabajar con nosotros", sentencia.

A este respecto, insiste en que "nadie en el camino intermedio decidió apostar" por ellos, de manera que optaron por buscar su propio camino. "Aún con la pátina de autenticidad que tiene el circuito independiente, es otro sistema exactamente igual al de las multinacionales, con un sectarismo tan grande como el de las multinacionales", denuncia.

Esto le lleva a afirmar que "al final es igual", puesto que "o cuadras en ciertos cánones y haces cierta movida, o no entras". "Y sucede en todas partes", prosigue, para luego subrayar que Veintiuno ha llegado al punto actual "por aguante": "Porque se nos puso en las narices seguir con la banda hasta que alguien creyera en ella, invirtiendo nuestro propio dinero hasta que alguien quisisera".

PLANES DE FUTURO

Con el disco ya en la calle y embarcados en la fase de promoción, el siguiente paso en la carrera del grupo es la presentación de Gourmet en directo el sábado 20 de octubre en la Sala El Sol de Madrid. Una cita importante que será el pistoletazo de salida para toda una gira que recorrerá todo el territorio nacional.

"Pretendemos currar una barbaridad los dos próximos años", resume Diego, mientras que el bajista Yago Banet aboga por no ponerse límites para no autolimitarse. "Ni tampoco objetivos porque puedes no llegar y acomplejarte. Sencillamente hay que estirar el trozo de goma lo más posible en lugar de plantearte ciertas metas. Que nos sorprenda la vida", afirma.

Asienten sus compañeros con sonrisa de satisfacción por lo hecho e ilusión por lo que tiene que venir. Porque mantener a flote una banda emergente no es una tarea en absoluto sencilla, como explica el guitarrista: "Es como tener una relación con tres novias al mismo tiempo y compatibilizarlo con tu vida, con otro trabajo que te da de comer. Y el grupo nos va demandando cada vez más, es un ser en sí mismo que se va volviendo cada vez más grande, hay que darle de comer y sacarle a jugar al parque".

Vuelven a asentir todos a una con la idea clara de aprovechar el viento aparentemenet a favor. "Nosotros hemos sacado la banda adelante sin ayuda", insiste Jaime, para luego terminar: "También hemos ido aprendiendo a todos los niveles. Estamos poco a poco limando un estilo que nos estamos inventando, creando un hueco que no sabemos si hay o no, pero que es el nuestro".