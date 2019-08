VÍDEO: Aftermovie del Mad Cool Festival 2019

Actualizado 07/08/2019 12:57:56 CET

MAD COOL - MAD COOL

MADRID, 7 Ago. (EDIZIONES) -

- CRÓNICA - Rosalía, vigorosa anfitriona del arranque del Mad Cool

- CRÓNICA - El furor de Iggy Pop y los himnos de Noel Gallagher se hacen con el Mad Cool Festival

- CRÓNICA - The Smashing Pumpkins reviven los 90 y Vetusta Morla reivindican la música española en el Mad Cool

- CRÓNICA - The Cure llenan de magia el Mad Cool y Greta Van Fleet salvan al rock n' roll

Mad Cool presenta este miércoles la aftermovie de su cuarta edición: un vídeo que recoge algunos de los mejores momentos vividos durante el festival madrileño, celebrado el pasado mes de julio.

En su última edición, contó con las actuaciones de artistas como The Cure, Bon Iver, The National, The Smashing Pumpkins, Rosalía, Iggy Pop, Prophets Of Rage, Vampire Wekeend, Bring Me The Horizon, Noel Gallagher, Miles Kane, The 1975, Vetusta Morla, Ms Lauryn Hill, Robyn, Delaporte, Amber Mark, Empire Of The Sun y muchos más.

Seis escenarios, 113 artistas, más de 36 horas de música en directo. "¡186.128 de gracias a los 186.128 asistentes a la cuarta edición de Mad Cool Festival!", remarca la organización en el comunicado remitido a Europa Press.

El equipo del festival ya se encuentra trabajando para dar al público la mejor experiencia del año en la quinta edición del festival, que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de julio de 2020.