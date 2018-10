¿Vuelven Bon Jovi a España?

Actualizado 26/09/2018 18:26:51 CET

RELACIONADO - Los 13 discos de Bon Jovi ordenados de peor a mejor

MADRID, 26 Sep. (EDIZIONES) -

Desde que en noviembre de 2016 publicaran su último disco, This house is not for sale, Bon Jovi han estado de gira presentándolo tanto por pabellones de Norteamérica como por estadios de Sudamérica. Pero no han visitado aún Europa en esta etapa de su trayectoria.

Por eso llevan tiempo expectantes los fans europeos en general, con los españoles en particular ya en un grado alto de ansiedad en las últimas horas. ¿Por qué? Porque la promotora Live Nation ha publicado dos imágenes con discos de la banda estadounidense en sus redes sociales sin añadir mensaje alguno.

La primera de estas imágenes fue compartida este martes por Live Nation, así como por Universal Music y Ticketmaster. Este miércoles la promotora ha vuelto a la carga compartiendo una imagen diferente, aunque también con diferentes cds de Bon Jovi. Y nada más, sin información alguna.

El último concierto de la banda en nuestro país tuvo lugar en junio de 2013 en un abarrotado Vicente Calderón de Madrid con 55.000 fans. Con esta estrategia de Live Nation, todo parece indicar que el anuncio del regreso se acerca, aunque por ahora hay que seguir esperando para tener los detalles sobre fechas, ciudades y recintos.