Bon Jovi anuncia concierto en el Wanda Metropolitano de Madrid el 7 de julio de 2019

Actualizado 29/10/2018 16:28:53 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bon Jovi anuncia un único concierto en España dentro de la gira mundial de presentación de su último disco, This house is not for sale.

La cita será el domingo 7 de julio de 2019 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

¡@BonJovi anuncia una única fecha en España en 2019, el 7 de julio en Madrid!

Preventa en https://t.co/r80Ef8fPZC el jueves 8 de noviembre a las 10h y salida a la venta general el viernes 9 de noviembre en https://t.co/SaRMmLqDxs, @TicketmasterES y @elcorteingles pic.twitter.com/pff7pKkCrO — Live Nation España (@LiveNationES) 29 de octubre de 2018

Las entradas se ponen en venta general el 9 de noviembre en livenation.es., Ticketamaster y El Corte Inglés. Consulta los tipos de entradas AQUÍ.

Además, los usuarios registrados en Live Nation tendrán acceso a una preventa desde las 10 horas del jueves 8 de noviembre.

DETALLES DE PREVENTAS

Preventa Fan Club: Martes, 6 de Noviembre (mínimo de 24-horas exclusivas) a partir de las 9am

Preventas Locales:

American Express: A partir del miércoles 7 de noviembre a las 10am hasta el viernes 9 de noviembre a las 9am

LiveNation.es: A partir del jueves 8 de noviembre a las 10am hasta el viernes 9 de noviembre a las 9am

Venta general: 9 de Noviembre a las 10am a través de livenation.es, ticketmaster y El Corte Inglés

Por otro lado, Jon Bon Jovi en solitario protagonizará un peculiar crucero desde Barcelona hasta Palma de Mallorca a finales de agosto.

THIS HOUSE IS NOT FOR SALE 2019 FECHAS DE LA GIRA EUROPEA

Mayo 2019

31 - Russia - Moscow, Luzhniki Stadium

Junio 2019

2 - Estonia - Tallinn, Song Festival Grounds

5 - Sweden - Stockholm, Tele2 Arena

8 - Norway - Stavanger, Viking Stadium

11 - Denmark - Sønderborg, Slagmarken

13 - Holland - Nijmegen, Goffertpark

15 - Ireland - Dublin, RDS Stadium

19 - UK - Liverpool, Anfield

21 - UK - London, Wembley Stadium

23 - UK - Coventry, Ricoh Arena



Julio 2019

3 - Germany - Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena

5 - Germany - Munich, Olympiastadion

7 - Spain - Madrid, Wanda Metropolitano Stadium

10 - Switzerland - Zurich, Stadion Letzigrund

12 - Poland - Warsaw, PGE Narodowy

14 - Belgium - Werchter, TW Classic

17 - Austria - Vienna, Ernst-Happel Stadion

19 - Austria - Klagenfurt, Wörthersee Stadion

21 - Romania - Bucharest - Piata Constitutiei