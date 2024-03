ARCO regresa esta semana con nueva fecha, descolonización y sin Juana de Aizpuru por primera vez

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La feria ARCOMadrid celebrará por primera vez una edición en el mes de marzo (del 6 al 10 en el recinto ferial de Ifema), con una muestra en la que la descolonización tendrá su protagonismo, tal y como ha adelantado la directora, Maribel López, y en la que, por primera vez, no estará presente la mítica galerista Juana de Aizpuru.

Respecto a las fechas, López, quien ya confirmó que se mantendrían en el futuro porque esta primera experiencia ha "demostrado que tiene sentido", los motivos son tanto el ganar tiempo para el montaje como por evitar días que coinciden con la conocida como 'semana blanca', que dificultaba la presencia de galeristas y coleccionistas.

En una entrevista con Europa Press, la directora de la feria aclaró que detrás de este baile de fechas no se encuentra el evitar la competencia de otros encuentros de arte contemporáneo significativos en el calendario -de hecho, este movimiento emparenta a ARCO con otro 'gigante' como es Tefaf Maastricht-.

Esta será la primera edición de ARCO que no contará con una de sus fundadoras, la galerista Juana de Aizpuru, que ha anunciado su retirada. La directora de la feria admite que será una edición "especial", con un homenaje preparado del que no desvela detalles, y que además la organización tiene "ideas muy bonitas para que ya no desaparezca de la historia de ARCO".

"Obviamente me da mucha pena que no esté, porque he crecido con ella y he aprendido tanto de ella...", ha apuntado, remarcando su papel pionero, que se echará "mucho de menos". Además, ha reconocido que se trata de "un cambio" para una feria que "no se detiene y tiene siempre una mirada al presente y al futuro".

En esta ocasión, se contará con un total de 205 galerías procedente de 36 países: 73 galerías españolas y 132 extranjeras. "Queremos seguir creciendo", reconoció la directora de la feria, que además de remarcar la proyección internacional apuntó al gran número de galerías que se habían quedado fuera este año.

"Aproximadamente las mismas que las que ha entrado, cerca de 200", explicó hace dos semanas López durante la presentación de la feria. Precisamente, el pasado martes el artista Manolo Valdés, de visita en Madrid por su primera muestra individual en la ciudad tras una década, criticó en una entrevista con Europa Press a ARCO -de la que considera tiene un criterio de elección de galerías obsoleto- y denunció que su propia galería, Open Gallery, había sido "vetada" de esta edición.

UNA FERIA SIN "VETOS"

López ha rechazado estas acusaciones, aunque afirma "entender que esté molesto" por su no presencia en esta edición. "Entiendo que esté molesto, pero me sabe mal que insulte a la feria y a las galerías. Es muy difícil seleccionar los proyectos y, en su caso, no ha conseguido los votos necesarios, pero no se trata de un veto", indicó en los días previos al encuentro.

Asimismo, ha defendido los criterios de elección que se repiten cada año, con unas normas "súper estrictas" y un procedimiento de trabajo "muy serio" de las galerías. En este sentido, ha recordado que son las propias galerías las que eligen a otras galerías -"un criterio habitual" en otros campos- y que se consigue una representatividad de galerías internacionales y otras "en contexto locales".

Para la comisaria, se trata de un procedimiento "hecho con muchísimo respeto, cuidado y seriedad", que cuenta también con un comité de apelación en caso de que las galerías no acaben contentas con el resultado. "Todo está muy revisado, realmente", ha indicado.

ARCO contará con más de 350 coleccionistas invitados este años, además de otros 200 profesionales para encuentros. Y también buscará proteger al artista español, así como las previsiones apuntan a un número de visitantes similar a la de la edición anterior.

La representación nacional este año se sitúa en el 35% de la oferta y el segmento internacional se eleva al 65%, mientras que cerca del 30% lo acapara la presencia latinoamericana, con la participación de 38 galerías de 13 países, con especial presencia de Argentina, Brasil y México.

Además, incorpora como tema de investigación de 2024 'La orilla, la marea, la corriente: un Caribe oceánico', comisariada por Carla Acevedo-Yates y Sara Hermann Morera y donde participarán 19 galerías. A esta sección se suma 'Opening. Nuevas galerías', con quince galaerías, y 'Nunca lo Mismo. Arte latinoamericano', con otras doce galerías.

LA CONQUISTA DE LA DESCOLONIZACIÓN

López ya ha avanzado que la descolonización será uno de los temas presentes en la próxima edición. Realmente no es un tema que como directora de la feria deba atacar, creo que son los artistas los que llevan tiempo pensando sobre ello desde una tradición histórica y crítica y estará presente en ARCO porque es un discurso muy actual", ha señalado López, quien no ha desvelado piezas concretas al respecto pero sí apunta a esa nueva sección de arte latinoamericano como punto de encuentro.

Otra de las novedades este año será la entrada de obras relacionadas con la Inteligencia Artificial -"ahora no sé qué obras hay, pero estoy segura de que está detrás de algunas piezas", ha señalado López en una entrevista con Europa Press-. La directora de ARCO se ha mostrado partidaria de la introducción de esta nueva técnica, que considera "una herramienta más".

El cambio de fechas para marzo también hará coincidir ARCO con el 8-M. López ha adelantado que habrá un espacio ese día para la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales y ha señalado que la presencia de mujeres en la feria ha crecido del 37% al 43%, si bien no contempla recuperar propuestas como la de hace dos años de un espacio específico para las artistas. "Es verdad que se quitó y levantó cierta polémica, pero no creo que recuperarlo sea una opción", ha admitido.