La artista española Verónica Domingo, reconocida por el Museo Guggenheim y por Sotheby's

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artista bilbaína Verónica Domingo Alonso es una de los tres artistas emergentes que permanecerá en Nueva York del 15 de noviembre al 15 de diciembre, tras haber sido seleccionada por el Basque Artist

Program 2023 para participar en un proyecto de formación intensiva sobre la escena artística de Nueva York, sus museos y galerías, complementado con visitas a estudios de artistas.

El objetivo de este programa, que se enmarca dentro de la renovación del Acuerdo de Gestión del Museo Guggenheim Bilbao firmado en diciembre de 2014 con la Solomon R. Guggenheim Foundation, es familiarizar a los artistas vascos con sus homólogos en Nueva York para fomentar el intercambio y mejorar las habilidades profesionales de estos creadores, como la comunicación, las innovaciones técnicas, etc.

Los artistas serán presentados a las instituciones locales y conectados con creadores, curadores y otros profesionales creativos, así como con miembros del personal del Museo Solomon R. Guggenheim.

Además, Domingo ha sido reconocida con los Premios y Becas Pilar Juncosa y Sotheby's 2023 por su proyecto 'The Blitz', gracias a las cuales llevará a cabo en 2024 una estancia de cuatro semanas en The Slade School of Fine Art, Univeristy College, en Londres.

'The Blitz' es un proyecto de investigación y producción plástica por la recuperación de la Memoria Histórica, según explica Domingo. El hilo conductor del mismo son los refugios antiaéreos de nivel profundo que se

construyeron bajo el metro de Londres, durante la II Guerra Mundial, para proteger a la población de los bombardeos sostenidos llevados a cabo por parte de la Alemania nazi durante 1940 y 1941.

Mediante técnicas gráficas, pintura y fotografía, tanto el proceso de investigación como los hallazgos resultantes se materializarán en una instalación artística que recree un escenario provocador de sensaciones reminiscentes, incitando a una mirada retrospectiva sobre estas

estructuras de reconstrucción histórica.

'The Blitz' es el término con el que se conoce a los bombardeos sostenidos en el Reino Unido por parte de la Alemania nazi que se llevaron a cabo entre 1940 y 1941.

"Continuando con mi investigación sobre la Memoria Histórica y más concretamente sobre los refugios antiaéreos de la Guerra Civil Española y de la II Guerra Mundial en Reino Unido, este proyecto pone el foco de atención en los refugios antiaéreos de nivel profundo que se construyeron bajo el metro de Londres durante la II Guerra Mundial", explica la artista.

Originariamente se planearon 10 refugios con capacidad para 100.000 personas, sin embargo finalmente solo se completaron ocho: Chancery Lane (Central Line), Belsize Park, Camden Town, Goodge Street, Stockwel, Clapham North, Clapham Common y Clapham South (North Line).

Actualmente, la galería Arteztu de San Sebastián expone desde el 3 de noviembre y hasta el 5 de enero de 2024 la muestra individual de Domingo 'White on black'.