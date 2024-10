El Congreso rechaza una iniciativa de Vox en defensa del legado cultural y civilizador de España

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Congreso ha rechazado este martes una proposición no de ley, presentada por Vox, por la que se instaba al Gobierno a realizar políticas culturales que rememoren, divulguen y reconozcan la contribución de España a la civilización occidental, iniciativa que ha recibido 20 votos en contra (del PSOE, Sumar y EH Bildu) y 17 votos a favor (del PP y Vox).

En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox solicitaba al Gobierno la difusión de los aspectos del legado histórico, artístico y cultural español, para así defender "el mayor patrimonio de la nación, la hispanidad".

"La demonización de la hispanidad por parte de los grupos de extrema izquierda, a la que por desgracia se ha unido recientemente el PSOE, ha supuesto el abandono de la defensa de ese legado compartido", ha afirmado en el debate el diputado de Vox, José Ramírez del Río.

El diputado ha criticado "la poca coherencia" del actual Gobierno en la reciente toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la vez que ha elogiado el "único rasgo de dignidad" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no acudir. "Es absurdo que nos achaquen el atraso, la desigualdad y la falta de oportunidades de su país", ha asegurado.

El diputado del PP', Eduardo Carazo, ha pedido a los presentes "no ignorar las sombras de la historia española", pero "no ocultar sus luces", a la vez que ha sostenido que no se puede entrar en "una espiral de perdones y agradecimientos". "Existe una corriente ideológica antiespañola en América que ha sido sorprendentemente abrazada por la izquierda española y por el Gobierno de España, además de por el propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun", ha afirmado.

En su intervención, ha mencionado que España "no podía exigir a los cartagineses que pidan perdón por invadir Ibiza o a los italianos que pidan disculpas por arrasar Numancia", si bien agradecerles "dejar el Acueducto de Segovia o el derecho". "Es anacrónico aplicar categorías de hoy a hechos de hace siglos", ha destacado.

"La hispanidad no es un problema, es una oportunidad. Vivimos en un mundo global, competimos con actores globales y la obligación del Gobierno de España debería ser fomentar esos lazos comunes y no levantar banderas que nos dividan y que levanten rencores entre pueblos hermanos", ha sentenciado.

VIEJA PROPAGANDA FRANQUISTA

Por su parte, Sumar ha acusado a Vox de "desempolvar" su idea "reaccionaria y decadente de hispanidad" con un discurso que, en opinión del diputado Gerardo Pisarello, ofende a los pueblos de América Latina, África y de antepasados españoles. "Lo ven como una reedición de la vieja propaganda franquista", ha asegurado.

"La violencia colonial no va a esfumarse diciendo que lo que había allí eran virreinatos y no colonias, porque el dominio existió y porque el racismo fue una herencia maldita que subsistió", ha clamado.

Además, ha defendido que México reclame a España disculpas y ha puesto de ejemplo el perdón de Francia a Argelia por sus "desmanes" o el perdón de Bélgica al Congo por sus "atrocidades". "Nuestra derecha prefiere jugar a los nuevos encomenderos y defender patéticamente a un imperio que solo benefició a una pequeña oligarquía, sembrando miseria tanto entre los pueblos amerindios como entre los pueblos castellanos y peninsular", ha explicado.

Por último, el diputado del PSOE, Alberto Mayoral, ha asegurado que los socialistas "prefieren el diálogo" y "entender la hispanidad con múltiples voces" a la hora de abordar las relaciones con los países hispanoamericanos.

"No entendemos esa supuesta superioridad que nosotros llevamos a las tierras de América, sino que entendemos que somos un eslabón más en la realidad que hoy viven los pueblos americanos", ha insistido.

Mayoral ha pedido en la Comisión que se deje de usar el castellano "para separar". "Nosotros vemos aquellas cuestiones que nos enfrentan a la realidad, no siempre cómodas, pero nos enfrentamos a la realidad entendiendo las cuestiones de ámbito positivo que nos unen a los países hispanoamericanos", ha recalcado.