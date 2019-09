Costa-Gavras: "El fascismo está volviendo a Europa de una manera muy popular, nadie entiende por qué"

Publicado 21/09/2019 19:04:22 CET

ADULTS IN THE ROOM directed by Costa Gavras

ADULTS IN THE ROOM directed by Costa Gavras FESTIVAL SAN SEBATIÁN. - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 21 Sep. (De la enviada especial de Europa Press, Mirian San Martín) -

El cineasta francés de origen griego Costa-Gavras recibe este sábado día 21 el Premio Donostia, con el que el Festival de San Sebastián reconoce su "cine comprometido del autor", en el que destacan películas como 'Z', 'Missing' ('Desaparecido') o 'Le capital' ('El capital'), con la que optó a la Concha de Oro en 2012.

"El fascismo está volviendo a Europa de una manera muy popular, nadie entiende por qué", ha señalado el cineasta este sábado en rueda de prensa, horas antes de la proyección de 'Adults in the room' ('Comportarse como adultos'), la adaptación cinematográfica de las memorias del exministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis.

Costa-Gavras, que recibirá el galardón honorífico del Zinemaldia durante la proyección de este filme, ha destacado que la generación previa a la suya "conoce muy bien" los resultados de los fascismos, y está convencido de que en Europa no dedicaron suficiente tiempo a enseñar sobre estas cuestiones, puesto que aún hay quien está convencido de que son la "solución". "Sabemos que cuando están en el poder tienen resultados muy negativos", ha dicho.

El cineasta recibe este galardón con "honor" por "varias razones", entre las que destaca que la profesión del cine sabe que este galardón es "muy especial". "Estoy orgullosísimo y ha sido un gran honor porque otros colegas que admiro también lo han recibido", ha resaltado.

Según ha recordado durante el encuentro con la prensa, se marchó de Grecia cuando tenía 22 años para vivir en Francia. "Escapé de Grecia porque no había futuro para mi generación allí. La única posibilidad era marcharse", ha señalado el cineasta, quien hace referencia también a los "miles de jóvenes" que, como él, se han ido del país con "títulos universitarios" bajo el brazo.

En Francia le aceptaron "como un hijo" y llegó incluso a pensar que ya no era griego, hasta que ve lo que ocurre y decide hacer algo sobre el tema, como ha ocurrido en esta ocasión con las memorias del exministro griego, que estaba previsto que acompañase al director y que finalmente no ha podido viajar a San Sebastián. "Sigo siendo griego por dentro", ha resaltado el cineasta de 86 años.

VAROUFAKIS: "VALIENTE" Y "RESISTENTE"

Preguntado acerca de los motivos que le llevaron a fiarse de las memorias de Varoufakis, Costa-Gavras ha explicado que el exministro le explicó por qué decidió abandonar, tras su oposición a la postura del gobierno de Grecia frente a la troika europea. "Entendió que de todo lo que se decía en el Eurogrupo no se había escrito nada. Las cosas que proponía fueron presentadas fuera de manera diferente", ha señalado.

Varoufakis nunca interfirió en el guión y Costa-Gavras pudo mantener lo que quería. Según las palabras del director, el exministro de Tsipras es un "excelente autor" y un "buen profesor de economía", así como "una persona realmente valiente". "No es un héroe, no me gustan y nuestra sociedad no tiene la necesidad de tenerlos", ha matizado.

La productora de la película, y esposa de Costa-Gavras, Michèle Ray-Gavras, presente entre la prensa, ha señalado que esta película ha sido "muy difícil" de producir y que, de hecho, hasta ahora solo se ha financiado la mitad. "Pensé ilusamente que se podría hacer una coproducción con Alemania, porque se deberían interesar, pero fue imposible", ha indicado.