Cristina Sánchez López reivindica, al ingresar en la RAE, la enseñanza de la gramática española entre los jóvenes

La filóloga Cristina Sánchez López durante el acto de ingreso en la Real Academia Española, a 18 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Creo sinceramente en la conveniencia de que la enseñanza de la gramática --en todas sus facetas-- forme parte del currículo de los jóvenes". Así se ha pronunciado este domingo 18 de octubre la filóloga Cristina Sánchez López en su discurso de ingreso como académica de número en la Real Academia Española (RAE).

El pleno de la RAE eligió como académica a Cristina Sánchez López en la sesión del jueves 27 de marzo de 2025. Su candidatura fue presentada por los académicos Ignacio Bosque --encargado de darle la bienvenida en esta sesión, presidida por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado--, Miguel Sáenz y Paloma Díaz-Mas. Ocupará la silla p, vacante desde el fallecimiento de Francisco rico Manrique el 27 de abril de 2024.

Bajo el título 'Las cartografías del idioma. Viaje a ventura por la gramática del español', Sánchez López ha admitido la necesidad de "redibujar el mapa hasta convertirlo en una guía de viaje más amable a la vista, que se adapte a la madurez de los aprendices y cuyos contenidos se secuencien de forma adecuada; una guía que invite a emprender la aventura del descubrimiento".

Y, en este sentido, ha recordado la labor de la Academia con las distintas versiones de la gramática académica al Glosario de términos gramaticales. "Otros desafíos podrán desarrollar esta línea de trabajo proporcionando textos rigurosos adaptados a destinatarios diferentes, acaso algunos que incorporen de forma decidida la enorme riqueza que supone la variación", ha añadido.

"MODESTA APORTACIÓN" DE LOS GRAMÁTICOS

Así, ha defendido la "modesta aportación" de los gramáticos al conocimiento y ha comprado la gramática con la cartografía y la lengua con "un mapa del universo".

"Renunciar al conocimiento que la ciencia proporciona pensando que sin él se puede seguir en el mundo y todo funcionara casi igual de bien es renunciar a la inteligencia", ha declamado ante el resto de académicos y público presente en la solemne ceremonia.

A lo largo de su intervención, la flamante académica ha aludido a las gramáticas como "mapas que dibujan el mundo interior" y se ha preguntado "que pasará si nadie siente curiosidad por desplegar el mapa y descubrir sus misterios, ¿para qué un conocimiento al que nadie aspira?".

Ante estos interrogantes, ha explicado como "el mapa --la ciencia-- no es el territorio, sino una interpretación de sus propiedades; no es una simple fotografía, sino un retrato que demuestra la comprensión que se logra alcanzar de sus rasgos; no es e espejo que refleja la imagen, sino el modelo que permite explicarla".

EL MUNDO INTERIOR QUE ES LA LENGUA

Según ha explicado, esa aportación de los gramáticos al conocimiento consiste en "explorar el mundo interior que es la lengua". "Creemos que merece la pena conocerlo porque, al fin, es parte de nosotros. Pensamos, acaso con injustificado optimismo, que nuestro entusiasmo se puede contagiar", ha añadido.

Para la filóloga, "el mapa de la lengua no tiene dibujos, líneas ni colores, pero quien conoce sus secretos adivina estas formas bajo el discurso lineal del libro". En él, ha añadido, "se pueden contemplar, como en un atlas que reuniera cartografías de distinta naturaleza, todas las complejas propiedades del sistema lingüístico".

"Ahí están las estructuras y las relaciones, ahí las unidades de análisis y las reglas que las relacionan y ensamblan, acá la jerarquía entre las piezas del puzle, allá las invisibles relaciones a distancia que las atan unas a otras. En la superficie, la lengua actual; bajo ella, estratos de épocas pasadas que emergen ocasionalmente porque siguen vivas para algunos", ha continuado Sánchez López para referirse a los mapas que trazan "los gramáticos con sus obras "para representar el mundo invisible de la lengua".

Pero para la filóloga, aún ha otras formas de "concebir la cartografía del idioma: como aquella que plasma en mapas reales del territorio las diferencias dialectales entre sus distintas variedades".

Sánchez López ha agradecido al resto de académicos "haber tenido en cuenta sus trabajos y haber encontrado en ellos algo que le haya hecho acreedora" de ingresar en la Academia. "Gracias, en fin, por haberme otorgado el inmenso privilegio de hacerme parte de esta escuela de maestros", ha concluido.

DUODÉCIMA ACADÉMICA DE NÚMERO EN LA ACTUALIDAD

La filóloga se ha convertido en la duodécima mujer académica en la actualidad en la institución. Con su ingreso, habrá un total de 42 académicos. De los académicos actuales que han ingresado en los últimos diez años, cinco son hombres y cinco mujeres, a las que ahora se suma Sánchez López. La primera mujer elegida académica de número por la RAE fue Carmen Conde, que ingresó en 1979.

Sánchez López es catedrática de Lengua Española desde 2008 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Se licenció en Filología Hispánica (sección Lingüística Hispánica) y en Filología Románica por la misma universidad, donde se doctoró en Filología en 1993 con premio extraordinario. Fue profesora en la Universidad Autónoma de Madrid de 1993 a 2000 e investigadora visitante en las universidades de Harvard (Cambridge, Estados Unidos), La Serena (Chile) y Ca' Foscari de Venecia (Italia).

Ha dictado cursos de licenciatura, grado, máster y doctorado sobre casi todas las disciplinas en las que suele dividirse el estudio de la lengua española, como son la fonética y la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, el análisis del discurso y la gramática comparada de las lenguas románicas, según informa la RAE.

Su ámbito de investigación es la gramática del español; en concreto, la sintaxis, las relaciones entre el léxico y la sintaxis, la variación gramatical en el mundo hispanohablante y la sintaxis histórica.

Participa a la vez en varios proyectos dirigidos a mejorar la enseñanza de la gramática española en las clases de secundaria y de bachillerato. Entre los temas que ha investigado más a fondo están la cuantificación, la determinación, el grado de los adjetivos y adverbios, la negación, las comparativas, las construcciones con se, las partículas y la modalidad oracional.

Ha publicado sobre estos temas artículos y capítulos de libro, así como varios volúmenes. Aparte de los libros que ha dedicado a casi todas estas materias, ha contribuido con seis extensos capítulos a obras de referencia sobre el español, como la Gramática descriptiva de la lengua española, dirigida por Ignacio Bosque y Violeta Demonte, y la Sintaxis histórica de la lengua española, dirigida por Concepción Company Company. Es coautora de dos manuales de lengua española para bachillerato.

Dirigió de 2006 a 2022 el grupo de investigación de la UCM sobre Relaciones entre el Léxico y la Sintaxis / Gramática Teórica del Español y ha sido investigadora principal de tres proyectos de investigación financiados dentro del Plan Nacional. Colaboró en la elaboración de materiales para la Nueva gramática de la lengua española y en el Manual de la Nueva gramática de la lengua española.

Durante los últimos años ha sido la coordinadora de la edición revisada y aumentada de la Nueva gramática de la lengua española, que se presentó en el XVII Congreso de la ASALE, celebrado en Quito, Ecuador, en el mes de noviembre de 2024. Ha sido vicedecana de Ordenación Académica y Planes de Estudio de la Facultad de Filología de la UCM (2006-2010) y directora de su departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura (2013-2022).

También ha colaborado con distintas agencias e instituciones para la evaluación de la calidad de la docencia y la investigación tanto nacionales (Agencia Estatal de Investigación, MCIU, Aqu- Catalunya, Agencia Galega, ANECA, MIAS) como internacionales (FONCYT de Argentina; FWO de Bélgica, entre otras)