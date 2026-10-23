Feijóo rechaza la cultura "sectaria" financiada con inversión pública: "Necesitamos esos fondos para las pensiones"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asiste al V Aniversario de The Objective, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). El acto que conmemora los cinco años del periódico lleva por lema ‘5 años de exclusivas’. - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular (PP) y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado en contra de "la cultura partidista o la cultura sectaria financiada con fondos públicos". "Yo creo que necesitamos esos fondos para financiar las pensiones", ha afirmado.

Así lo ha expresado este viernes Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si en Castilla y León van a revisar los guiones para decidir si los financian o no en función de su contenido ideológico y si ese es su modelo. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, liderada por Alberto Díaz Pico, de Vox, ha vetado las subvenciones para largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

En este sentido, el presidente del PP ha asegurado que "no" es su modelo y que "en Castilla y León no se va a repasar ningún guion". "La cultura no admite censura y la cultura debe ser reivindicativa. Otra cosa es que la cultura sea partidista y sectaria, que son cosas distintas", ha subrayado.

Alberto Núñez Feijóo considera "correcto" transparentar los criterios de ayudas en el ámbito de la cultura y ha defendido que "la censura en la cultura española no cabe en la Constitución".

No obstante, ha apuntado que debe haber "límites" al "sectarismo y el partidismo, financiado con fondos públicos". "Usted puede hacer la película que quiera. Usted puede coger con su dinero y hacer lo que considere oportuno siempre que cumpla los principios básicos de la no difamación, de la no injuria, de la libertad de expresión", ha indicado.

"Ahora, con dinero público hacer partidismo, pues me parece que no. ¿Usted cree que con dinero público el Partido Popular debe financiar una película en contra del Partido Socialista? ¿O en contra de algunos planteamientos del Partido Socialista? Yo creo que no", ha remarcado.

Además, Feijóo ha afirmado que no conoce lo que se ha pactado entre PP y Vox en Castilla y León o en otra comunidad autónoma "ayer", pero ha aclarado su criterio: "La cultura sin censura, la cultura reivindicativa, absolutamente a favor. Ahora bien, la cultura partidista o la cultura sectaria financiada con fondos públicos, yo creo que necesitamos esos fondos para financiar las pensiones".

Por último, Feijóo ha señalado que no ha visto 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis), y que lleva "tiempo sin ir al cine". "Es una muy buena película, me han dicho", ha apostillado el líder de los 'populares' que ha asegurado que verá la cinta y que "por su puesto" desea que le vaya bien en los Oscar.