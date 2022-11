La filóloga Paloma Díaz-Mas ingresa en la RAE: "Esto tiene un efecto sanador en mí"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La filóloga Paloma Díaz-Mas ha ingresado este domingo 6 de noviembre en la Real Academia Española con un acto en el que ha reconocido que "este compromiso es una ventana de esperanza hacia el futuro", especialmente tras la pandemia de coronavirus.

"Durante los últimos años hemos vivido tiempos difíciles, en los que han sucedido cosas que no hubiéramos podido imaginar. Tiempos en los que todos hemos sufrido física y moralmente, hemos perdido a seres queridos, hemos tenido que cambiar nuestros hábitos y hemos adquirido conciencia de nuestra pequeñez", ha iniciado su discurso la filóloga, que ha girado en torno a la historia del judeoespañol.

Para Díaz-Mas, una de las sensaciones "más acuciantes en esta época de incertidumbre" ha sido la "necesidad de vivir al día, la dificultad para hacer planes a medio e incluso a corto plazo".

"El compromiso con la Real Academia Española tiene para mí un efecto sanador; uno se compromete con una institución para hacer planes de cara al futuro, para contribuir a llevar adelante proyectos que a veces son de largo alcance y de larga trayectoria. Comprometerse abre un horizonte de esperanza", ha apuntado.

Díaz-Mas, que ha leído el discurso con título de 'Ciencia en judeoespañol', pasa a ocupar la silla 'i' de la RAE, vacante desde el fallecimiento de Margarita Salas el 7 de noviembre de 2019. Ha recibido la bienvenida en nombre de la corporación por parte del académico José María Merino.

El Pleno de la Real Academia Española eligió como académica a Paloma Díaz-Mas en la sesión del 22 de abril de 2021. Su candidatura fue presentada por los académicos Luis Goytisolo, José María Merino y Soledad Puértolas.

"No me resulta difícil sentirme tamañita frente al honor que recibo, hasta el punto de que me pregunto sinceramente ¿por qué yo y por qué a mí, habiendo tantos otros (y tantas otras) que merecerían haber sido elegidos miembros de la Real Academia Española?", ha cuestionado la filóloga.

Díaz-Mas ha centrado su discurso en el judeoespañol haciendo un repaso por diferentes textos de épocas distintas, recordando también que "la filología es una disciplina histórica, así que hablar de filología es también hablar de historia".

"Los textos sefardíes que he escogido pretenden ser como aquellos bancos de los descansillos de la casa de mi infancia, asientos que nos permitirán, acomodándonos brevemente en ellos, contemplar la trayectoria de los sefardíes y su cultura y encontrarnos con otras gentes --gentes del pasado: los sefardíes de otros tiempos-- con las que dialogar", ha explicado.

LA GRIPE ESPAÑOLA

Uno de los ejemplos más llamativos que ha rescatado la académica es el de un libro titulado 'Libro de higiene' que salió en 1922, cuando el mundo "estaba empezando a salir de una terrible pandemia", la llamada gripe española, que entre 1917 y 1919 causó decenas de millones de muertos.

"Leyendo algunas frases, nos sentimos muy cercanos a los sefardíes de Estambul de principios del siglo XX; también nosotros hemos necesitado, un siglo después, que los especialistas en salud nos explicasen con claridad, usando palabras a nuestro alcance, las características de la enfermedad que nos angustia, sus posibles remedios y la utilidad de las vacunas", ha apuntado.

EL JUDEOESPAÑOL, EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Díaz-Mas ha recordado que hoy el judeoespañol está catalogado por la UNESCO como una lengua en peligro de extinción, pero eso no ha sido obstáculo para que en los últimos cuarenta años hayan proliferado muchos relatos en sefardí. "A medida que esa vida tradicional sefardí ha ido extinguiéndose, ha crecido un acuciante deseo de preservar la memoria", ha defendido.

"La mayoría de los autores no son escritores profesionales, su historia no es la nuestra, pero nos reconocemos en ellos. La historia de esos sefardíes vecinos nuestros nos hace comprender nuestra propia historia, sus casos se convierten en ejemplares para entendernos mejor a nosotros mismos. Nos muestran, una vez más, que la historia es la maestra de la vida", ha concluido.