Iceta asegura que no quiere "un museo más en Madrid" y alaba la implicación de la sociedad francesa en la cultura

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado este martes que no quiere "un museo más en Madrid", porque apuesta más por "un laboratorio de creación", y ha alabado la implicación de la sociedad francesa en la cultura, que le "da más consideración" que la española.

"Yo no quiero un museo más en Madrid. Yo prefiero un laboratorio de creación, prefiero que haya residencias para artistas, prefiero que puedan venir artistas de otras partes a conocer a la gente que se está moviendo aquí", ha declarado el titular de Cultura durante el acto 'Diálogo por el Futuro de la Cultura'

Asimismo, Iceta ha alabado la "consideración" que otorga la sociedad francesa a la cultura, en contraposición a la que le da la población española que "todavía" no le da "la importancia que merece".

"En cultura, Francia realmente respira mejor que nosotros. Le dedica más recursos, pero una cosa que para mí es más importante, que es que le da una mayor consideración", ha expresado Iceta que, en este sentido, se ha declarado "francófilo".

En esta línea, Iceta, que ha destacado el "enorme potencial" de la cultura española, ha hecho gala de su gestión al frente del Ministerio, aunque ha afirmado que "solo tendremos cultura si la sociedad la demanda".

"Yo he conseguido el máximo en el presupuesto de Cultura de la historia, he conseguido el máximo crecimiento del personal al servicio de los equipamientos culturales, estamos lanzando el Estatuto del Artista, hemos creado el bono cultural joven...", logros de los que ha asegurado no son suficientes.

De igual forma, el dirigente socialista ha puesto en valor las dos riquezas que genera la cultura, la "espiritual" y la "tangible y económica", a la par que ha defendido que, como sociedad, "hemos de cambiar la forma de pensar, la manera de mirar, presentar y que la gente ame la cultura".