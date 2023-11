Iceta, dispuesto a repetir "de lo que sea" en el nuevo Gobierno: "Lo que decida el presidente me parecerá bien"

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta - Fernando Sánchez - Europa Press

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, ha asegurado estar dispuesto a repetir "de lo que sea" en el nuevo gabinete del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha recordado que es "persona de equipo" y "lo que decida el presidente" le parecerá bien".

"Soy persona de equipo y a veces uno juega en el primer equipo y hay veces que te dicen que has de hacer otra cosa. Yo soy hombre de proyecto colectivo y, por lo tanto, lo que decida el presidente me parecerá muy bien", ha señalado Iceta en la alfombra roja previa a la gala de los Latin Grammy, que se celebran en Sevilla.

Al ser preguntado si estaría dispuesto a repetir como ministro de Cultura, ha afirmado que "de lo que sea". Además, ha explicado que "todavía no" ha recibido ningún mensaje de Sánchez en las últimas horas, porque el presidente del Gobierno "cuida mucho las formas".

"Cuida mucho las normas y las costumbres institucionales. Sánchez toma posesión mañana ante su Majestad el Rey y será a partir de entonces que empezará a confeccionar su equipo de Gobierno", ha apuntado.

Asimismo, ha evitado hacer previsiones respecto a si repetirá el año que viene en Sevilla otra vez en los Grammy como ministro. "Pues no lo sé, pero el año que viene creo es el 25 aniversario de los Grammy y por lo tanto tienen un cierto compromiso de celebrarlo en Estados Unidos. O sea, que habría que hacer previsiones a dos años y aquí que no podemos hacer previsiones ni a dos semanas, pues no me atrevo", ha bromeado.

La 24ª entrega anual de los Latin Grammy se celebra este jueves en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla e Iceta ha alabado a la capital andaluza. "Sevilla tiene algo muy especial y en este caso pues tiene el privilegio, el honor y la responsabilidad de albergar unos Grammy Latinos que por primera vez salen de Estados Unidos", ha señalado.

"Pocos lugares como Sevilla, como Andalucía, podían ofrecer el calor, la amistad, la cercanía, la proximidad que necesita un acontecimiento que por primera vez sale de su sede natural. Y yo espero que los Grammy Latinos de vez en cuando salgan de Estados Unidos", ha remarcado.

En este sentido, ha apostado por que los Grammy visiten España y otros países latinoamericanos en próximas ocasiones. "Hay una música que nos une y nosotros tenemos mucho interés en promover a nuestros artistas y a nuestra industria musical. Esto debe ser una palanca para aprovechar y, desde luego, la aprovechará también Sevilla, que está demostrando que sabe organizar como nadie", ha concluido.