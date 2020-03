Muere a los 81 años el dramaturgo norteamericano Terrence McNally, autor de obras como 'Master Class'

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo norteamericano Terrence McNally, autor de obras como 'Master Class', ha fallecido este martes a los 81 años por complicaciones derivadas del coronavirus, según ha informado su representante, Matt Polk.

McNally, que tenía una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica tras un cáncer de pulmón, ha muerto en el Sarasota Memorial Hospital en Sarasota, en Florida, según recoge el diario 'The New York Times'.

Considerado uno de los mejores dramaturgos de Estados Unidos, cuenta con cuatro Premios Tony por sus obras de teatro 'Love! Valour! Compassion!' y 'Master Class' y por sus los musicales 'Ragtime' y 'Kiss of the Spider Woman'.

Además, en el año 2019 recibió el premio Tony de honor a toda su carrera, que incluye además otras tres nominaciones a estos galardones y obras como 'The Ritz', 'The Full Monty', 'The Rink', 'And Things That Go Bump in the Night' o, más recientemente, 'Anastasia' y 'Mothers and Sons'.

Otra de las obras de Terrence McNally, reconocido homosexual, fue 'Corpus Christi', en la que se representa a Jesucristo como un gay que mantiene relaciones sexuales con sus 12 apóstoles, y por la que recibió amenazas de muerte cuando fue representada en Estados Unidos.