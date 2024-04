Mujeres de la compañía PasoArozín Teatro apoyan al dramaturgo Ramón Paso tras la denuncia por presuntos delitos sexuales

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las actrices y productoras que forman parte de la compañía del dramaturgo Ramón Paso, 'PasoAzorín Teatro', han expresado su apoyo y han pedido "la máxima discreción" y que se respete la presunción de inocencia, según han explicado en un comunicado remitido a Europa Press.

El escrito, firmado por Ana Azorín, Inés Kerzan, Ángela Peirat, Ainhoa Quintana y Sandra Pedraz Decker, resalta que la compañía hace "teatro femenino" y en "defensa" de la mujer, y rechazan cualquier tipo de acoso sexual.

"Aclaramos que Ramón Paso y la compañía PasoAzorín Teatro nos hemos enterado de este asunto por los medios de comunicación y no por sede judicial, donde podríamos tener acceso a las acusaciones que se le imputan, por lo que lamentamos no poder darles más información, puesto que no la tenemos, y ponemos el caso en manos de nuestros asesores legales", se lee en el comunicado.

Por otro lado, las actrices y productoras han clarificado que tanto los procesos de casting, ensayos y "demás circunstancias profesionales" relacionadas con la compañía, cuentan con la presencia de, al menos, una mujer, además de la ayudante de dirección y, en muchas ocasiones, la ayudante de producción.

"Todas ellas, mujeres. Ramón Paso nunca está a solas con ninguna persona que realiza un proceso de casting con nosotros. Y las entrevistas profesionales siempre se realizan en lugares públicos", concluyen.