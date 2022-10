Tanxugueiras visitan la zona de Tanxugueiras (Fumaces) para encabezar el festival Latexos do Rural

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda Tanxugueiras visitará por primera vez la zona de Tanxugueiras --situada en la aldea de Fumaces (Orense)--, de la cual eligieron este microtopónimo para su nombre, como cabezas de cartel del festival artístico Latexos do Rural.

La Asociación Cultural de la Castaña, dirigida por el actor e activista social Rubén Riós, organiza este festival que homenajeará a la banda gallega mediante el apadrinamiento de un castaño centenario, de la aldea de Marcelín.

Latexos do Rural tendrá una programación que incluye a otros artistas como Esther Estévez, que será la maestra de ceremonias, Arcadio Falcón and the Bandits, la bookstagramer de Surfeando libros, Irene Pérez, A gramola, la Banda de gaitas y pandereteiras de Riós, la agrupación musical de Riós y como agrupación invitada las pandereteiras da Mezquita 'As travesas'.

El evento será gratuito, a excepción de las actuaciones musicales, el próximo día 19 de noviembre a partir de las 17.30 horas. Las entradas se podrán comprar de manera física en el Supermercado MAVER en Riós, en el complejo PALAVIDA en Verín u online mediante la plataforma WOUTICK.