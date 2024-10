Urtasun y su homóloga portuguesa presentan el programa 'Cultura Portugal 2024', que difunde el arte portugués en España

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y su homóloga portuguesa, Dalila Rodrigues, han presentado en el Museo Reina Sofía el programa 'Cultura Portugal 2024' para dar a conocer la creación portuguesa en 21 localidades de España y Andorra.

'Cultura Portugal', el programa cultural de la Embajada de Portugal en España, va a dar a conocer la obra de más de 200 artistas, músicos, escritores, directores, bailarines, pensadores, arquitectos, actores, editores e ilustradores portugueses.

La ministra de Cultura de Portugal, Dalila Rodrigues, ha indicado que la escultura 'El abrazo', de Juan Genovés, un monumento a los abogados de Atocha que está en expuesto en Lisboa, sirve para que los dos países "repitamos simbólicamente el abrazo fraterno que nos dimos entonces".

Urtasun ha afirmado que "necesitamos este tipo de intercambio" para profundizar en los nexos culturales entre ambos países. Además, sobre la obra invitada que recibe el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 'Autorretrato en un grupo' de Almada Negreiros, ha manifestado que "apela a una memoria compartida entre Portugal y España, porque refuerza un vínculo de amistad y porque nos habla de esa creatividad que se sobrepone siempre a las guerras, a las dictaduras y a la censura".

El embajador de Portugal en España, João Mira-Gomes, ha aprovechado la presentación para subrayar que "a lo largo de este año, y hasta 2025, seremos testigos de iniciativas que refuerzan la amistad y los profundos lazos que unen a nuestros dos países". También ha destacado el papel de la cultura en la consolidación de la democracia en "un mundo marcado por tensiones y conflictos, como los que vivimos actualmente".

La obra del pintor Almada Negreiros permanecerá en el Museo Reina Sofía hasta el 6 de enero. El director del museo, Manuel Segade, ha declarado que es "un auténtico privilegio" exhibir el cuadro junto a obras de Dalí, Ángeles Santos o Picasso.

UNA PROGRAMACIÓN CENTRADA EN LA PAZ

La programación de 'Cultura Portugal' de este año mostrará obras que señalen el poder de la cultura para ayudar a la democracia e impulsar la paz, al celebrarse 50 años de la llegada de la democracia a Portugal.

En la presentación, además de contemplar la obra de Almada Negreiros, se ha realizado la performance 'My body, this paper, this fire', en la que el artista Pedro Barateiro parte del relato de una manifestación estudiantil de 1994 para hablar sobre la idea de tacto y cuidado, en forma de abrazo y beso entre dos personas.

Entre la programación destaca la elección de Portugal como país invitado en el Festival de Cine de Sevilla, con una retrospectiva sobre la Revolución de los Claveles; en la próxima edición del Festival Eñe, con la presentación de un diálogo entre Lídia Jorge y Gioconda Belli en el programa 2024 dedicado a la democracia; y en el ciclo Tramas Europeas, en colaboración con la Biblioteca Nacional de España.

Sobre los escenarios tendrán lugar representaciones de Dura Dita Dura en el Festival de Otoño de Madrid o el Teatro Nacional de São João, en Galicia.

En el BIME de Bilbao se hablará sobre el poder de la música como herramienta de transformación social. En la misma línea, la esritora Patrícia Portela trabajará con la Asociación Cultural Bueño en un proyecto colaborativo de la Embajada con la Fundación EDP, el MAAT-Museo de Arquitectura y Tecnología y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

También destaca la colaboración con los Dragones de Lavapiés (Madrid), en un proyecto abierto y participativo que combina cultura y deporte.