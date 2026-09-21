Felipe VI inaugura este miércoles la temporada del Teatro Real con 'Manon Lescaut', 102 años ausente en su escenario

Archivo - El Rey Felipe VI interviene durante la celebración del XXV aniversario del diario 20MINUTOS, en el Teatro Real, a 6 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI inaugura un año más la temporada del Teatro Real, que abre este miércoles 23 de septiembre con la ópera 'Manon Lescaut', de Giacomo Puccini, que ha estado 102 años ausente de su escenario.

Aunque habitualmente tanto Felipe VI como Letizia acuden a la inauguración, este año la reina se encontrará en Bélgica para participar en el acto central del 'Día Mundial de la investigación en cáncer 2026' en la sede de la Sede de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer.

En 2025 no acudieron a la apertura de la temporada ninguno de los dos monarcas, pero en 2024 presidieron por sexto año consecutivo el acto.

Esta pieza, que comenzará la tarde del miércoles sobre las 19.30 horas y que durará aproximadamente 2 horas y media, se presentó en el Real apenas nueve meses después de su estreno absoluto en Turín, en 1893, año en el que Verdi se despedía con 'Falstaff'.

En esta ocasión, se ofrecerán 13 funciones de 'Manon Lescaut', hasta el 11 de octubre. Además, el 8 de octubre la ópera será emitida en directo en 27 salas de cine Yelmo de distintas ciudades españolas.

Se trata de una coproducción con la Ópera de Colonia (2025), con dirección musical de Nicola Luisotti --que inaugura una temporada del Real por tercera vez-- y puesta en escena de Carlos Wagner, que debuta en el Teatro Real y lleva a las tablas la novela de Prévost, publicada en 1731 y que inspiró tres óperas anteriores a la de Puccini: una de Auber (1865), otra de Ponchielli (1872) y la tercera, de Jules Massenet (1884), estrenada con éxito apenas nueve años antes.

Prévost novela la vida de Manon Lescaut, una joven que se aprovecha de sus relaciones licenciosas con hombres pudientes para financiar una vida económicamente desahogada con su verdadero amor, Des Grieux, incapaz de entenderla y sometido por su pasión hasta el desenlace fatal.

La ópera que llega ahora al Teatro Real cuenta con un libreto en el que participaron varios autores, dejando la trama con elipsis y saltos narrativos que, sin embargo, ensambla la poderosa música de Puccini.

Por ello, como relató Wagner, ha apostado por "una mirada feminista" en la que la trágica vida de Manon Lescaut transcurre en un espacio giratorio presidido por la estructura circular que aprisiona a la bella y voluptuosa protagonista, que no consigue renunciar al lujo y opulencia que la seducen, ni al amor que le ata a Des Grieux, que no puede ofrecerle la vida glamourosa y desahogada a la que aspira.

Así, la producción --que evoluciona desde el neorrealismo a la abstracción-- se desarrolla sobre una estructura circular, una especie de carrusel de la vida en la que el tiovivo del primer acto da lugar a la intimidad de un boudoir, en el segundo; a la soledad de una cárcel, en el tercero, y a un descampado fantasmal en el final de la ópera.

En esta ocasión, 'Manon Lescaut' volverá a contar con el director musical Nicola Luisotti, que despidió la pasada temporada con 'Il trovatore' e inaugura la presente dirigiendo su quinto título pucciniano al frente del Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real, del que es director honorario.

La escenografía de Frank Philipp Schlöbmann y el vestuario de Jon Morrell evocan una sociedad opresiva e hipócrita de los años 40 y 50 del siglo pasado, que guarda similitudes con el ambiente cortesano biempensante de la época de Luis XIV, durante la cual se publicó la novela de Prévost.

Para dar voz y vida a la partitura de Puccini se alternarán dos repartos de grandes voces con Sondra Radvanovsky y Saioa Hernández (en el papel de Manon Lescaut).

El papel de Renato Des Grieux estará interpretado por Michael Fabiano y Jorge de León, que definió esta ópera como un "debate, de acuerdo y desacuerdo".

El reparto se completa con Lucas Meachem y Szymon Mechlinski (Lescaut), Alejandro del Cerro y Albert Casals (Edmondo), secundados por Pietro Spagnoli, Mercedes Gancedo, Javier Franco, Javier Castañeda y Mikeldi Atxalandabaso.