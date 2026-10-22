El Teatro Real celebra el "éxito" de su quinta gira por Estados Unidos con conciertos en Nueva York, Miami y Washington

La Orquesta Titular del Teatro Reala actúa en Nueva York (Estados Unidos) - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real ha celebrado el "rotundo éxito" de su quinta gira por Estados Unidos, en la que ha debutado en Miami y Washington y ha ofrecido conciertos en Nueva York, con un programa centrado en la música española y latinoamericana y obras del repertorio internacional. La institución ha destacado la acogida del público y las críticas recibidas durante las actuaciones, enmarcadas en su estrategia de internacionalización.

La Orquesta Titular del Teatro Real, dirigida por su director musical, Gustavo Gimeno, protagonizó los conciertos celebrados el 15 de octubre en el David Geffen Hall del Lincoln Center de Nueva York y el 17 de octubre en el Adrienne Arsht Center de Miami. En ambas citas participó el guitarrista Juan Manuel Cañizares, junto a la soprano guatemalteca Adriana González, que debutó en Nueva York, y la nicaragüense Gabriella Reyes, que lo hizo en Miami.

Los dos conciertos concluyeron con el público en pie y ovaciones a los artistas, después de tres bises ofrecidos por los solistas y la orquesta. El programa incluyó 'El amor brujo' y las 'Siete canciones populares españolas', de Manuel de Falla, estas últimas con orquestación de Luciano Berio; el 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo, y 'Scheherezade', de Nikolái Rimski-Kórsakov.

La gira finalizó el 19 de octubre con un concierto del Cuarteto de Cuerdas del Teatro Real en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en Washington. La formación, integrada por Gergana Gergova y Margarita Sikoeva (violines), Olga González (viola) y Dragos Balan (violonchelo), interpretó el 'Cuarteto de cuerda nº 1', de Juan Crisóstomo Arriaga; el 'Cuarteto de cuerdas en un movimiento, Op. 89', de Amy Beach, y el 'Cuarteto de cuerdas nº 12 en fa mayor, Op. 96', conocido como 'Americano', de Antonín Dvorák.

La programación comenzó el 14 de octubre con un encuentro institucional con patrocinadores y Amigos del Real en el University Club de Nueva York. Durante el acto actuaron cinco jóvenes artistas vinculados al proyecto Crescendo de la Fundación Amigos del Teatro Real: las sopranos Patricia Rijnhout y María Martín Campos, la mezzosoprano Ester Ferraro, el barítono Román Bordón y la pianista Carolina Hernández, que interpretaron arias y dúos de ópera y zarzuela.

La institución enmarca estas actuaciones en su proyecto de internacionalización, con el que busca promocionar a artistas españoles y latinoamericanos y reforzar los vínculos culturales entre países. La agenda internacional del Teatro Real continuará este año con actuaciones en China, en Pekín y Shanghái, y en India.

Además, el coliseo madrileño prepara el estreno de una nueva producción de 'Las bodas de Fígaro', de Wolfgang Amadeus Mozart, coproducida con la Metropolitan Opera House de Nueva York, que llegará al escenario el próximo 10 de noviembre.

Tras esta quinta visita a Estados Unidos, el Teatro Real ya ha fijado las fechas de sus próximas giras por Norteamérica para 2027 y 2028, con el objetivo de mantener una presencia anual en el país.