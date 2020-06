Alberto Entrerríos: "Raúl va a seguir en el Barça, merece terminar allí su magnífica carrera"

"Mi hermano Raúl es mejor que yo, es más completo y en títulos me sobrepasa largamente"

El entrenador y exjugador español de balonmano Alberto Entrerríos, ahora al cargo del HBC Nantes de la liga francesa, ha asegurado que su hermano Raúl Entrerríos "merece" poder terminar su "magnífica" carrera en el FC Barcelona y se ha mostrado convencido de que el club blaugrana le renovará una temporada más para poder llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021.

"El Barça tiene todas las ganas de conservarlo, imagino, y estoy seguro de que allí va a seguir muchos años y uno más como jugador, espero. Se merece tener una temporada más y terminar esa magnífica carrera a la altura de lo hecho estos años", aseguró Alberto en el 'Espacio RFEBM'.

Pese a que Raúl terminaba contrato este verano y pretendía retirarse tras la cita olímpica de Tokyo 2020, el aplazamiento de los Juegos debido al coronavirus planteó la duda de si el internacional continuaría en activo o no, y dónde. Una vez aseguró que se veía con fuerzas para seguir, a sus 39 años, la incógnita se reduce a si será blaugrana, o no.

"Evidentemente tener a Raúl sería un placer para cualquier entrenador por lo que representa y puede aportar al juego, por su talento humano y experiencia. Estaríamos encantados de tenerle aquí. Hace unos años pudo haber una posibilidad más real, pero Raúl está tan bien en Barcelona que creo que no tiene ninguna gana de salir del club", comentó su hermano mayor.

Un Alberto que le haría hueco, si fuera necesario, en el Nantes. "Yo estaría encantado de tener a un jugador como Raúl, ya veríamos cómo le acoplaríamos, aunque fuera de extremo. En todos los sitios ha aportado muchísimo y a los 39 años es impresionante cómo está a nivel físico. Aguanta el ritmo loco de partidos que tiene con su club y con la selección, yo me retiré a los 36 de la selección, él aguanta un ciclo olímpico más que yo, es impresionante", se sinceró.

"Antes de contactar a Raúl, lo primero que hace un entrenador es ver qué posiciones necesita. No se me ocurriría llamarle para molestarle con estas historias en estos momentos, está centrado en lo que quiere, y estoy seguro de que quiere continuar con su carrera en el Barcelona, el club va a encontrar la mejor forma posible", reiteró.

Por otro lado, cree que Raúl merecería más que él ser considerado el mejor jugador de balonmano español de la historia. "Entre mi hermano y yo, aunque la gente piense que es falsa modestia diré que mi hermano. Hay que mirar las cifras, Raúl está consiguiendo una carrera muy exitosa durante más tiempo y en títulos me ha sobrepasado largamente", comparó.

VE A SU HERMANO RAÚL COMO ENTRENADOR

La sorpresa del 'Espacio RFEBM' fue ver entrar como 'periodista' al propio Raúl Entrerríos, que preguntó a su hermano sobre lo más complicado de convertirse en entrenador una vez alejado de las pistas como jugador. Y es que Raúl ve su futuro en los banquillos.

"Vengo como seguidor, soy el primer seguidor de Alberto", aseguró Raúl. "Mi pregunta va orientada a eso, a saber qué es lo más complicado en la etapa de adaptarse a un nuevo oficio", comentó.

"Lo más duro ha sido la gestión de la presión, es una responsabilidad muy grande, porque he cogido un equipo que acababa de hacer cosas muy importantes, que pasó de luchar por no bajar a jugar una final de 'Champions'. Coger el relevo de un mito te hace sentir la presión, y yo no quería esconderme y quiero llevar el club más allá y si no, entenderé que me pongan la maleta en la puerta", le respondió Alberto.

Además, aseguró que ve al todavía jugador del Barça como entrenador. "Para él va a ser natural dar ese paso, está muy formado en la enseñanza y el entrenamiento, va a ser natural dar el paso a entrenador en balonmano, pero seguirá nostalgia, como todos", apreció.

"Deseo que termine su carrera de la mejor forma posible, los últimos años la selección está funcionando de maravilla y el tiene mucha culpa, espero que termine con un oro olímpico. Sería la primera vez para España pero estamos en un momento que se puede conseguir", concluyó deseándole suerte para esos Juegos en los que, si sigue en el Barça, tendría muchos números para estar.

Eso sí, Raúl tomó nota de la dificultad de ser técnico, algo para lo que se preparará una vez se retire. "Me ha quedado claro que el siguiente paso no va a ser fácil. Es un cambio significativo, cuando dejas de hacer lo que llevas haciendo tanto tiempo. El caso de Alberto es un ejemplo de cómo ir haciéndolo, de como dejar atrás lo hecho en años y llevarlo a la faceta de entrenador. Es un referente. Debo entenderlo como una referencia", se sinceró.