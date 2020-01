Aleix Gómez: "Nos hemos quitado un peso de encima evitando el Preolímpico"

Publicado 27/01/2020 21:21:44 CET

El internacional español de balonmano Aleix Gómez ha asegurado que se han quitado "un peso de encima" con la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Tokio, algo logrado con su oro en el Europeo, y ha explicado que el secreto del grupo es que todos se llevan "muy bien" y que Jordi Ribera ha otorgado "confianza" a todos sus jugadores dándoles minutos.

"Todo el mundo está muy contento, es un peso de encima que nos hemos sacado con los Preolímpicos. Ahora hay que empezar a luchar para las Olimpiadas", señaló en declaraciones a Europa Press en la llegada de los 'Hispanos' al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Además, el extremo derecho del FC Barcelona dio las claves del éxito de los 'Hispanos'. "El secreto es que nos llevamos todos muy bien y somos uno, nos ayudamos entre todos y no hay diferencias entre unos y otros", afirmó, destacando la "confianza" que ha dado el seleccionador Jordi Ribera a todos los extremos del grupo. "Nos ha dado confianza a todos y eso va muy bien, porque nos permitió llegar a la final del Europeo más frescos que otra gente", expuso.

El de Sabadell se encargó de transformar el siete metros que puso por delante a España en el último minuto de la final contra Croacia (22-20). "No me puse a pensar mucho, lo tiré sin más. Con el Barça he tenido uno en la 'Final Four', pero no tan al final del partido", manifestó.

Sobre el hecho de que la selección española llegue como una de las favoritas a Tokio, Gómez aseguró que no supone una presión añadida. "No creo que sea presión. Si trabajamos como estamos haciendo, las cosas van a ir saliendo", dijo, antes de expresar su deseo de poder estar en la cita olímpica. "Estaría muy bien que pudiera ir. Voy a seguir trabajando en mi club y a ver si hay suerte", concluyó.